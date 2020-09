Roppen/Karres feiert Kantersieg gegen Zirl II

Details Mittwoch, 30. September 2020 01:30

In der Bezirksliga West muss der FC Zirl II weiter auf den ersten Punkt warten. Auch in der achten Runde gab es im Heimspiel gegen SPG Roppen/Karres nichts zu ernten – eine 1:7 Niederlage. An der Tabellenspitze hat Navis mit der 1:4 Niederlage in Inzing viel an Boden verloren, auf Platz drei lauert Sölden – nach Verlustpunkten auf Augenhöhe mit Leader Inzing.

Rappen/Karres hat gegen Zirl II keine Probleme

Güney Laleli, Trainer SPG Roppen/Karres: „Meine Mannschaft hat heute in jeder Beziehung sehr gut gespielt – auch taktisch wurde alles perfekt umgesetzt. Im Abschluss hat es ebenfalls sehr gut funktioniert. Bereits nach zwölf Minuten sind wir mit 2:0 in Führung gelegen. Renaldo Zangl in der 11. und Bernhard Rauch, eine Minute später haben getroffen. In der 30. Minute konnte zwar Jasmin Mehmedovic auf 1:2 verkürzen, aber vor der Pause noch zwei weitere Treffer für mein Team. Marcel Neururer und Marcel Kreutzer stellen auf 4:1. Das war auch der Pausenstand. In Hälfte zwei noch drei Treffer von meinem Team – Renaldo Zangl, Marcel Neururer und Kevin Kapferer. Auch in der Höhe geht der 7:1 Erfolg absolut in Ordnung!“

Beste Spieler SPG Roppen/Karres: Niklas Pittl (6er), Renaldo Zangl (ST)

Inzing bezwingt im Schlager Navis klar

Im absoluten Spitzenspiel der Runde setzt sich Inzing klar mit 4:1 gegen Navis – nach einer 2:0 Pausenführung – durch. Damit führt Inzing real die Tabelle um sechs Punkte vor Navis und Sölden an. Nach Verlustpunkten ist allerdings Sölden auf Augenhöhe mit Leader Inzing. Sölden gegen Lechtal wird am 13. Oktober 2020 nachgetragen, Patsch gegen Paznaun am 6. Oktober.