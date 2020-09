Kitzbühel II unterliegt in rasanter Partie Niederndorf knapp – Alpbach auch im Derby nicht zu stoppen!

Details Dienstag, 29. September 2020 23:00

Zell am Ziller agiert in der Bezirksliga Ost weiter souverän – sieben Spiele, sieben Siege – zuletzt 11:0 gegen Radfeld. Aber auch die Verfolge rlassen nicht locker. Breitenbach bezwingt Schwaz 5:2, Fc Wacker Alpbach war auch im Derby nicht zu stoppen – 3:0 gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg. Ein starkes Spiel hat auch der FC Eurotours Kitzbühell II gezeigt – am Ende gab es aber doch eine 2:3 Heimniederlage gegen Niederndorf.

Rassige und dramatische Partie zwischen Kitzbühel II und Niederndorf

Michael Holaus, Trainer FC Eurotours Kitzbühel II: „Ein gutes, rassiges Spiel von beiden Mannschaften, wobei Kitzbühel die spielerisch stärkere Mannschaft war und viele Tormöglichkeiten ausgelassen hat - entweder durch Eigenversagen oder starker Leistung von Bastian Leitner im Tor von Niederndorf. Er hatte auch noch großes Pech und stieß in der Schlussphase des Spiels mit einem Spieler aus Kitz zusammen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Niederndorf ging in der 42. Minute durch Lukas Hechenbichler in Führung, Jakob Brandstätter konnte in der ersten Minute der zweiten Halbzeit für unser Team ausgleichen. In der 57. Minute das 2:1 für die Gäste durch Alexander Wyszynski, wir schaffen in der 84. Minute abermals das 2:2 durch Patrik Höller.

In der Nachspielzeit kam dann Niederndorf in der 96. Minuten zu einem gerechtfertigten Elfmeter und entschied durch Hajrudin Omeragic die Partie für sich. Bitter für die junge Truppe aus Kitz mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren, cool für Niederndorf. Ich denke aber, dass mit einem 2:2 alle Beteiligten auch zufrieden gewesen wären.“

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel II: Filip Ilic (Mittelfeld), Aaron Swidrak (hängende Spitze)

Bester Spieler SV Niederndorf: Bastian Leitner (Tor)

Sieg im Derby emotionaler Höhepunkt!

Matthias Schwarzenauer, Trainer FC Wacker Alpbach: „Wir schwimmen momentan auf einer Euphorie-Welle! Der Zusammenhalt und die positive Stimmung in der Mannschaft beflügelt jeden einzelnen zu Top Leistungen. Dieser Sieg im Derby gegen unsere Kollegen aus Brixlegg ist der emotionale Höhepunkt. Mit deutlich mehr heraus gespielten Torchancen, stark in den Zweikämpfen und Abschlussstärke war der Sieg mehr als verdient. Wir gingen in der 9. Minute durch Julian Moser in Führung, 2:0 durch Gerhard Bletzacher in Minute 86 und 3:0 durch Johannes Schwarzenauer eine Minute vor dem Schlusspfiff!“

Beste Spieler FC Wacker Alpbach: Luca Mayer (Innenverteidigung), Bernhard Unterrainer und Johannes Schwarzenauer (beide zentrales Mittelfeld), Georg Schneider (AV re.)