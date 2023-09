Tux verteidigt mit Nullnummer gegen Wildschönau Tabellenführung

Details Dienstag, 12. September 2023 00:20

Der FC Wildschönau gehört nach wie vor zu den Aufstiegskandidaten in der Bezirksliga Ost, aber der Start in die Saison verlief durchwachsen. Im Spitzenspiel gegen den sensationellen Tabellenführer FC Sparkasse Tux gab es ein ungewöhnliches Bezirksliga-Resultat: 0:0. Damit kann Tux zwar die Tabellenführung behaupten, aber es wurde doch wesentlich enger, ganz oben. Die Top-4 trennen nur zwei Punkte. Leader Tux wird allerdings von großem Verletzungspech verfolgt – die Redaktion von ligaportal.at wünscht allen verletzten Spielern baldigste Genesung.

Hart erkämpfter, glücklicher Punkt für Tux!

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Vergangenen Freitag erwartete uns ein schwieriges Auswärtsspiel beim Aufstiegskandidat FC Wildschönau.

Wir kamen gut in die Partie und hatten nach einer schönen Aktion von Grosser die erste gute Chance in der Begegnung. Nach 10 Minuten übernahm die Heimmannschaft die Kontrolle und wir taten uns extrem schwer. Die Wildschönauer konnten sich einige Chancen herausspielen, aber der groß aufspielende Torwart Franz Schneeberger entschärfte alle Bälle bravourös. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Auch nach der Halbzeit dasselbe Bild wie in Halbzeit eins. Die Heimischen drückten auf die Führung und von uns gab es so gut wie keine Entlastungsangriffe. Wir hatten Glück, dass die Wildschönau an diesem Tag vor dem Tor harmlos war. Grosser brachte am Ende der Partie noch einen gefährlichen Freistoß auf das Tor der Wildschönau. Wir wollten das 0:0 dann über die Zeit bringen, hatten aber in der letzten Aktion der Partie sogar noch die riesengroße Möglichkeit auf den Siegtreffer. Diese blieb leider ungenutzt, wäre aber auch unverdient gewesen.

Fazit: Ein extrem hart erkämpfter, aber schlussendlich glücklicher Punktgewinn in der Wildschönau. Spielerisch ging an diesem Tag nicht viel, aber jeder einzelnen fightete bis zum Umfallen. Kompliment an das Team!

Leider erfuhren wir am nächsten Tag von der nächsten schweren Verletzung. Unser Offensivbollwerk Clemens Pfister zog sich, wie schon Geisler und Erler einen Riss des Syndesmosebandes zu und wird uns wohl den ganzen Herbst fehlen. Gute Besserung! Das Verletzungspech nimmt leider kein Ende!

Am kommenden Samstag, dem 16. September 2023, bestreiten wir das erste Zillertalderby in dieser Saison. Um 18 Uhr empfangen wir den SV Ried/Kaltenbach im Tuxer Alpenstadion.

Ein großes Dankeschön an alle Tuxer Zuschauer, welche den Weg in die Wildschönau auf sich nahmen und uns unterstützten!"

