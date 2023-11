Bezirksliga West: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Freitag, 24. November 2023 00:12

Zwei Spiele der Hinrunde der Bezirksliga West können erst Anfang April 2024 nachgetragen werden. St. Leonhard gegen Fliess und Navis gegen Lechtal und deswegen ist die Bilanz über den Herbst 2023 noch nicht ganz endgültig. Der FC Fliess ist nämlich nach Verlustpunkten Herbstmeister, real ist es der SC Sparkasse Imst II. Auch St. Leonhard könnte sich mit einem Punktegewinn noch in der Tabelle verbessern, ebenso Navis oder Lechtal.

Imst II hatte die klar beste Offensive mit 49 Treffern und geht als Tabellenführer in die Winterpause. Die Top-5 trennen aber nur vier Punkte! Imst und Patscherkofel haben zwei Punkte Vorsprung auf Roppen und Fliess und vier Punkte auf Sistrans. Fliess ist im Nachtrag in St. Leonhard klarer Favorit und könnte sich damit einen Punkt vor Imst II und Patscherkofel an die Tabellenspitze setzen. Fliess hat auch die klar beste Defensive, Telfs II und Veldidena stellen die beiden besten Torschützen. Am Tabellenende fünf Punkte zwischen dem Tabellenletzten Oetz/Sautens, St. Leonhard, WS Tirol 1c, Sellraintal und Veldidena. Eine heiße Rückrunde ist fix!

Herbstmeister: SC Sparkasse Imst II – nach Verlustpunkten FC Fliess

Bisherige Spiele: 89 von 182

Ligatore (gesamt): 415 (4,66 / Spiel)

Meiste erzielte Tore: SC Sparkasse Imst II (49)

Wenigste kassierte Gegentore: FC Fliess (15)

Wenigste erzielte Tore: SPG Lechtal (19)

Meiste kassierte Gegentore: FC St. Leonhard (43)

Meiste Siege: SC Imst II und FC Patscherkofel (9)

Meiste Remis: SK Wilten (4)

Meiste Niederlagen: SPG Oetz/Sautens (10)

Bestes Heimteam: FC Patscherkofel und FC Fliess (sechs Siege, ein Remis, keine Niederlage)

Schwächstes Heimteam: SPG Oetz/Sautens (1/0/6)

Bestes Auswärtsteam: SV Sistrans (4/2/1), nach Verlustpunkten SU Roppen (4/0/2)

Schwächstes Auswärtsteam: FC Veldidena Innsbruck (0/0/6)

Torhüter: Manuel Graber vom FC Fliess mit 572 Minuten ohne Gegentor

Die besten Torjäger:

Bedran Özgen von Telfs II mit 17 Treffern

Fabian Grollitsch von Veldidena Innsbruck mit 17 Treffern

Tobias Fleischmann von Imst II mit 11 Treffern

Daniel Klaiber vom SK Wilten mit 10 Treffern

Sascha Neurauter von der SPG Oetz/Sautens mit 10 Treffern

Jonathan Singer vom SV Sistrans mit 10 Treffern

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.