Marco Gobeljic, SC Kirchberg: „RB Salzburg traue ich das Halbfinale der Europa League zu!“

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Für den SC Kirchberg geht es in der Rückrunde der Gebietsliga Ost um den Klassenerhalt, drei Punkte beträgt der Puffer auf die Abstiegszone. Marco Gobeljic möchte nach seiner Verletzung möglichst schnell fit werden und helfen in der Tabelle weiter nach oben zu kommen.

Zwischenstopps in Reith und Brixen

Marco Gobeljic: „Ich bin einundzwanzig Jahre alt und spiele seit 2006 für den SC Kirchberg. Angefangen in Kirchberg - mit kurzen Zwischenstopps in Reith und Brixen!“

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020 und Favoriten

Marco Gobeljic: „In der oberen Tabellenhälfte mitspielen und konstantere Leistungen bringen – das haben wir uns für die Rückrunde vorgenommen. In unserer Liga ist für mich der SK AVZ Pillerseetal der Favorit und in der tipico Bundesliga RB Salzburg. In der Europa League kommt der LASK bis in Achtelfinale, Salzburg trau ich dieses Jahr das Halbfinale zu. Ich würde mir wünschen, dass das Nationalteam bei der EM Endrunde mindestens die Gruppenphase schaffen!“

persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Nach meiner Verletzung schnell fit werden und der Mannschaft helfen in der Tabelle weiter nach vorne zu kommen

Vorbild als Fußballer: Lionel Messi

Vorbild im Leben: Meine Mutter und mein Opa

sonstige Hobbies außer Fußball: Futsal, Basketball und Tischtennis

