Moritz Langbrucker, Youngster des SC Kirchberg im Portrait

Details Dienstag, 25. Februar 2020 18:53

Ein echtes Eigengewächs des SC Kirchberg ist der erste siebzehnjährige Moritz Langbrucker. Er hat zwischenzeitlich für die AKA Tirol gespielt, aber das ist ja mittlerweile für jeden ehrgeizigen Nachwuchskicker ein fixer Abschnitt der Laufbahn geworden. Mit dem SC Kirchberg geht es in der Rückrunde der Gebietsliga Ost um den Klassenerhalt. Am 28.3.20 um 16 Uhr die schwere Auswärtspartie gegen Hopfgarten, eine Woche später ist Leader Jenbach zu Gast und am 11.4. um 15:30 Uhr geht es in Vomp um sportlich überlebenswichtige Punkte.

Schon immer für Kirchberg

Moritz Langbrucker: „Ich bin siebzehn Jahre alt und spiele schon immer für Kirchberg – seit 2008. Zwischenzeitlich habe ich auch bei der AKA Tirol gespielt!

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Im Mittelfeld der Tabelle festigen und schauen was nach vorne möglich ist.

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: in jedem Training besser werden

Vorbild Fußball/Leben/Idol: Lionel Messi

Persönliche Ziele für die Zukunft: positiver Abschluss der HAK

Hobbys außer Fußball: Skifahren

