Erste fixe Kaderänderungen in Bad Häring und Hippach

Die Transfermeldungen nehmen weiter Fahrt auf – auch in der Gebietsliga Ost. Das Teilnehmerfeld für 2022/23 hat sich markant verändert. Der FC Finkenberg nimmt an der Meisterschaft nicht mehr teil, Jenbach und Breitenbach sind aufgestiegen, für Rinn/Tulfes und Oberlangkampfen ging es eine Etage tiefer. Damit wurden fünf Plätze frei, die von den Aufsteigern Bad Häring, Brixlegg/Rattenberg und Schwaz II besetzt wurden. Als Absteiger aus den Landesligen sind Hippach und Achenkirch mit dabei. Aufsteiger Bad Häring und Absteiger SK Hippach haben bereits die ersten Kaderänderungen fixiert. Los geht es in der Saison 2022/23 am letzten Juliwochenende. Bad Häring hat das erste Spiel schon fixiert – zuhause geht es am 29.7.22 ab 18:30 Uhr gegen Kirchberg. Fix terminisiert ist auch schon die Partie Schwaz II gegen Zell am Ziller – 31. Juli 2022 um 17 Uhr. Langkampfen gegen Achenkirch wird am 30.7 um 18 Uhr angepfiffen. Die Hinrunde wird bereits am vorletzten Oktoberwochenende abgeschlossen, die Rückrunde startet am vorletzten Märzwochenende 2023.

Bad Häring verstärkt sich markant

Benjamin „Benni“ Schönettin spielte bereits 2013/2014 in Bad Häring und war zuletzt beim SV Kirchbichl in der Tiroler Liga engagiert. Benni wird die Offensive des Aufsteigers in die Gebietsliga Ost verstärken. Aber noch ein weiterer Neuzugang verstärkt Bad Häring. Der 28-jährige Mate Viduka kommt von neuen Gebietsliga-Gegner SPG Hopfgarten/Itter und ist Defensivspieler. Der dritte Neuzugang in Bad Häring ist der 25-jährige Fabio Hütter – er spielte in der Vergangenheit stets bei höherklassigen Vereinen, wie Wörgl, Kirchbichl oder Kundl. Sein letzter Verein war der FC Riederbau Schwoich. Seine Statistik lautet 296 Spiele und 164 Tore. Fabio ist ein Offensivspieler und er wird versuchen – nach einer schöpferischen Pause – in Bad Häring neu durchzustarten.

Viele Neuzugänge in Hippach - KM1 und KM2

Vom SVG Mayrhofen kommt Michael Eberharter, vom FC Finkenberg Franz-Joseph Huber und Georg Oberlechner. Neu in der KM2 sind Jakob Kröll, Daniel Bertoni, "Tonno" Fernandez, Maximilian Trinkl und ebenfalls zurück nach langer Verletzungspause ist Lukas Daum.