Verstärkungen für Hopfgarten/Itter und Achenkirch

Auch die Gebietsliga Ost legt am letzten Juliwochenende 2022 wieder los. Das Starterfeld ist doch stark verändert. Finkenberg ist ausgestiegen, Jenbach und Breitenbach aufgestiegen, Oberlangkampfen und Rinn/Tulfes abgestiegen. Neu als Aufsteiger dabei sind Bad Häring, Brixlegg/Rattenberg und Schwaz II. Dazu kommen die Absteiger Hippach und Achenkirch. Das könnte eine sehr spannende Meisterschaft werden, gut möglich, dass die Aufsteiger Bad Häring, Brixlegg und Schwaz II ordentlich aufzeigen werden. Bis auf das Spiel zwischen Pillerseetal und Brixlegg sind bereits alle Spiele fixiert. Den Auftakt macht Vomp am 29. Juli 2022 mit dem Heimspiel gegen Weerberg. SV Superb Achenkirch meldet Kaderänderungen und wird in Langkampfen loslegern, auch die SPG Hopfgarten/Itter hat sich verstärkt. Die SPG startet mit einem Heimspiel gegen Kirchdorf – Ankick 29. Juli 2022 um 19:30 Uhr.

Achenkirch meldet drei Neuzugänge

Neu bei Achenkirch in der Saiosn 2022/23 Sedat Erol, Sedat wechselt vom FC Bruckhäusl nach Achenkirch. Musti Besparmak kommt vom SK Jenbach, Gabriel Gheorghe wechselt ebenfalls aus Jenbach nach Achenkirch. Achekirch startet als Absteiger am 30. Juli um 18 Uhr in Langkampfen in die neue Saison.

Hopfgarten über Trainingsstart und Kaderänderungen

Trainingsstart unserer Kampfmannschaft mit neuen Gesichtern! Nach der kurzen Sommerpause legte unsere Mannschaft wieder los. Nicht mehr mit dabei sind wie schon berichtet Mate Vituka, der in Zukunft für Bad Häring spielt. Ebenso hat Johannes Sieberer seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Aufgrund vieler Verletzungen konnte Johannes in Hopfgarten leider sehr selten aufzeigen. Wir wünschen Johannes das allerbeste für die Zukunft. Herzlich begrüßen dürfen wir dafür Michael Schwarz, der vom SV Kirchbichl nach Hopfgarten wechselt. Neu sind auch Csaba Fogarasi und Levente Nagy, die in der letzten Saison beim SV Wörgl spielten. Die sportliche Leitung ist überzeugt, dass diese drei Jungs unseren Kader stärker machen. Wir wünschen Csaba Levi und Muik einen guten Start! Wir freuen uns auf Euch!“