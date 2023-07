Neues Trainerteam beim SV Langkampfen – Spielplan der Gebietsliga Ost ausgelost!

Details Samstag, 08. Juli 2023 00:47

Der SV Langkampfen stellt sich auf der Trainerbank neu auf und wird mit einem Heimspiel gegen Bad Häring in die Saison 2023/24 der Gebietsliga Ost starten. Neu in der Liga sind die beiden Aufsteiger Schlitters und Erl sowie der Absteiger aus der Landesliga Bruckhäusl. Los geht es wie in fast allen anderen Ligen im Tiroler Unterhaus am zweiten Augustwochenende.

Langkampfen präsentiert neues Trainerteam!

„Ab Sommer 2023 übernimmt mit Christoph Praschberger eine SVL Identifikationsfigur das Traineramt der Kampfmannschaft. Mit seinem Trainerteam Joe Unterberger, Günther Spöck und David Margreiter wird er in der kommenden Saison die Kampfmannschaft betreuen. Neben dem sportlichen Erfolg ist die Weiterentwicklung und das Integrieren junger SVL- Talente in die Kampfmannschaft das vom Vorstand vorgegebene Ziel. Bei der Reservemannschaft übernimmt Armin Gruber das Zepter, unterstützt von Manuel Presetschnik. Mit Armin konnte man einen absoluten Fachmann installieren, der speziell die jungen Spieler bei dem Übergang in den Erwachsenenbereich unterstützt. Mit diesen Trainerteams geht der SVL in die nächste Saison 2023/24 und stellt die Weichen für die Zukunft des Erwachsenenfußballs des SVL. In Zukunft wird die Philosophie, Grundwerte und der Grundgedanke unseres Vereins noch mehr spürbar und sichtbar sein bzw. noch mehr gelebt werden.

Am besten sagt das unser neuer Leitspruch – SVL my Verein! Auf diesem Weg wollen wir uns bei Jenewein Hannes und Thomas für Ihre Zeit beim SVL als Trainer im Erwachsenenfußball bedanken!“ (Quelle: SV Langkampfen facebook)

So startet die Gebietsliga Ost in die Saison 2023/24

Ein weiteres Jahr werden folgende Mannschaften in der Liga aktiv sein: Zell am Ziller, Bad Häring, Hopfgarten/Itter, SK Hippach, SC Kirchberg, Brixlegg/Rattenberg, Langkampfen, Pillerseetal, Achenkirch, Schwaz II und Vomp. Weerberg ist in den Westen gewechselt, Kirchdorf und Westendorf sind in die Landesliga aufgestiegen. Neu in der Gebietsliga Ost sind die Aufsteiger aus der Bezirksliga Schlitters und Erl und der Absteiger aus der Landesliga Bruckhäusl.

Los geht die Punktejagd am zweiten Augustwochenende 2023 mit einem Duell Aufsteiger gegen Absteiger – Erl empfängt Brückhäusl. Der zweite Aufsteiger Meister Schlitters empfängt Brixlegg/Rattenberg. Langkampfen empfängt Bad Häring, Schwazz II das Team von Achenkirch und Pillerseetal die Kicker von Kirchberg. Zell am Ziller ist in Hippach zu Gast und Vomp spielt auswärts gegen Hopfgarten/Itter.

