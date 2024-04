Gerhard Gstettner und Markus Seelaus analysieren die wilde Partie zwischen Zirl und Rum

Details Montag, 29. April 2024 13:59

Die 19. Runde der Landesliga West brachte eine höchst unterhaltsame und spannende Partie zwischen dem Sparkasse FC Zirl und dem SK Auto Kluckner Rum. Rum lag bereits 2:0 in Front, Zirl gelang der Anschlusstreffer und zwei Kicker von Rum kassieren binnen 120 Sekunden die zweite Gelbe Karte. In der Nachspielzeit kann Zirl zum 2:2 ausgleichen.

Rum schwächt sich im Finish numerisch im Doppelpack – Zirl holt Punkt!

Gerhard Gstettner, Obmann Sparkasse FC Zirl: „Nach einem überlegen Start des FC Raiffeisen Zirl und kaum einen verwertbaren Angriff des Gegners sah es trotz der stark verjüngten Spieler der Heimmannschaft nach einem eindeutigen Spiel aus. Doch leider ist derzeit das Torglück nicht auf unserer Seite und so gelang es dem SK Rum in zwei Angriffen noch vor der Halbzeit zwei Tore zu erzielen. In der zweiten Halbzeit ging es dann hin und her und der FC Raiffeisen Zirl war dem 1:2 näher dran als der Gegner dem 0:3. Lukas Steinbacher der in der 61. Minute eingewechselt wurde brachte dann neuen Schwung aufs Feld. Eine herrliche Flanke aus dem Mittelfeld konnte dann Erkut Öcal mit einem Traumtor zum 1:2 verwerten. Anschließend dezimierten sich die Spieler des SK Rums selbst durch ständiges Kritisieren des Schiedsrichters.

Highlight des Abends war dann der gehaltene Elfmeter unseres U18-Tormanns Benjamin Slatina, der die Mannschaft im Spiel hielt und somit den Ausgleich durch Ömer Köken ermöglichte.

Wir haben sehr charakterstarke Spieler im Team, die in der Lage sind, diese Saison mit erhobenem Haupt zu Ende zu spielen. Denn eigentlich wollten wir aufsteigen, aber durch die Situation in Silz/Mötz ist das nun unmöglich geworden."

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Eine sehr unterhaltsame Partie in Zirl, die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang es uns dann durch eine sehr schöne Kombination von Jahaj und Mandic die Führung zu erzielen! Der perfekte Zeitpunkt!

Die zweite Halbzeit startete wie die erste aufgehört hat. Tor für uns, nach einer Ecke konnten wir auf 0:2 erhöhen. Das Spiel gefühlt voll im Griff und noch weitere Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen, wurden leider nicht genutzt!

So kam es, dass Zirl durch einen Abstimmungsfehler zwischen Tormann und Innenverteidiger den Anschlusstreffer erzielen konnte. Dass Wechner sich den Ball schnappte, nicht kampflos den Zirlern übergeben hatte und der Schiedsrichter dies mit Gelb ahndete. ist hart, aber durchaus gerechtfertigt. Eine Aktion, die einem erfahrenen Spieler so nicht passieren darf. Keine zwei Aktionen später hatte sich unsere Nummer zehn Jahaj leider nicht im Griff, nach einem Foul gelb zu sehen ist ok, aber in Unterzahl dann seinen Mund nicht halten zu können? Ohne Worte und der zweite Platzverweis!

Dass es in Unterzahl und noch mehr als zwanzig Minuten Spielzeit nicht einfach wird, einen Punkt mitzunehmen, war nun auch allen bewusst. Eine unglaublich kämpferische und taktisch tolle Leistung verhinderte, dass Zirl gute Chancen kreieren konnte. Durch einen schön gespielten Konter und einem Foul an unserer Nr. 77 gab es einen Elfmeter für uns. Leider konnte Matej Ivic diesen nicht verwerten und für Zirl lebte die Hoffnung weiter. Bis zur allerletzten Minute konnten wir Tormöglichkeiten verhindern, doch leider kam es, wie es kommen musste. Ein Schuss aus zwanzig Metern setzte am holprigen Platz auf und Daniel Delic war geschlagen – 2:2!

Ein für die Zuschauer sehr spannendes Spiel ging zu Ende und ich kann zwei Tage später immer noch nicht genau einordnen, ob die Freude oder der Ärger über unser Verhalten überwiegt!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.