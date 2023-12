Obmann von Schlitters: „Wir können auch in der Gebietsliga mitspielen!“

Details Donnerstag, 21. Dezember 2023 01:54

Extrem positiv überrascht hat neben Erl auch der zweite Aufsteiger und Meister der Vorsaison SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass in der Hinrunde der Gebietsliga Ost. Platz zwei vor der Winterpause, zwei Punkte hinter Langkampfen und einen Punkt vor dem ebenso sehr starken Aufsteiger Erl. Die Top-3 haben sich außerdem schon recht deutlich vom restlichen Feld abgesetzt. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass aus diesem Trio der Meister und der zweite Aufsteiger zu finden sein wird. Der Obmann von Schlitters, Arno Gutsche, betont aber im ligaportal.at Interview auch, dass sich im Fußball die Tabellensituation und die Umstände schnell ändern können.

Wie ist der Herbst 2023 ganz allgemein betrachtet aus sportlicher Sicht gelaufen?

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „ Als Aufsteiger in die Gebietsliga Ost haben wir uns als Ziel gesetzt und nicht gleich wieder abzusteigen. So war die Devise, im Herbst so viel Punkte wie möglich sammeln, um dem Abstiegsgespenst zu entkommen. Nach einigen Runden haben wir dann gesehen, dass wir auch in der Gebietsliga mitspielen können. Im Herbst haben mit Christopher Ronacher (Auszeit) und Lois Unterlechner (gesundheitliche Probleme) zwei Stammspieler den Kader verlassen. Als einzigen Neuzugang im Sommer konnten wir Daniel Windisch vom FC Buch vermelden. Ansonsten ist der Kader gegenüber vom Vorjahr gleich geblieben. Spielerisch konnte die Mannschaft ans Frühjahr anknüpfen. Daniel Windisch hat sich schnell in die Mannschaft integriert und hat diese sehr gut verstärkt. Mit Arif Erdik hat sich ein Eigenbauspieler in Szene gesetzt. Er wurde im Herbst zu einem Fixpunkt in unserer Abwehr!“

Höhepunkte und Tiefpunkte in sportlicher Hinsicht im Herbst 2023?

Arno Gutsche: „Als Höhepunkt könnte man das Heimspiel gegen Hippach bezeichnen. Da lag unsere Mannschaft bis zur Halbzeit mit 3:1 im Rückstand. In Spielhälfte zwei waren wir dann ab der 57. Minute nur noch mit zehn Mann am Spielfeld. Die Mannschaft zeigte Kampfgeist und Moral und konnten so am Ende noch ein 3:3 erreichen. Unser „schlechtestes“ Spiel zeigten wir auswärts gegen Weerberg, welches wir auch mit 1:0 verloren haben.“

Konnten die gesetzten Ziele erreicht werden?

Arno Gutsche: „Aus sportlicher Sicht können wir mit dem Herbst sehr zufrieden sein. Unser gesetztes Ziel, weg vom Abstiegskampf sind wir einen Schritt näher gekommen. Denn im Fußball kann sich die Situation sehr schnell ändern und die Punkte, die wir bis jetzt gesammelt haben, kann uns keiner mehr nehmen.“

Wie hat sich die fußballerische Qualität in der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Arno Gutsche: „Über die fußballerische Qualität in der Liga kann ich nicht viel sagen, nur eines steht fest, auch wenn es in der Tabelle nicht sichtbar ist, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“

Ist der VAR eine Gefahr für den Fußballsport an und für sich oder ist er positiv zu sehen?

Arno Gutsche: „Beim Thema VAR scheiden sich die Geister. Ich persönlich finde es gut, dass er in strittigen Abseits- und Strafraumszenen eingesetzt wird. Ansonsten sollte er sich nicht ins Spiel einmischen!“

Wie schaut die Planung für die Wintermonate aus und Ziele für die Rückrunde?

Arno Gutsche: „Unser Trainer Matthias Egger wird wieder schauen, dass unsere Mannschaft über den Winter gut auf das Frühjahr vorbereitet wird. Es ist auch ein Trainingslager in der Steiermark geplant, wo wir auch gegen eine starke steirische Mannschaft ein Testspiel bestreiten werden. Unser Ziel im Frühjahr 2024 ist es weiterhin fleißig Punkte zu sammeln. Wenn man sich die Tabelle ansieht, haben sich drei Mannschaften ein wenig vom Rest abgesetzt. Ich schätze Erl sehr stark ein und glaube auch, dass sich die drei Mannschaften Langkampfen, Erl und wir um den Aufstieg matchen werden!“

Veranstaltungen vom Verein im Winter 23/24?

Arno Gutsche: „Ein wichtiger Termin ist für unsere Mannschaft der 3.2.2024, denn da veranstalten wir wieder gemeinsam mit den "Ziga Manda" den legendären Faschingsball im VZ Schlitters.“

Persönliche Anliegen?

Arno Gutsche: „Ich wünsche noch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Das Wichtigste ist gesund bleiben und dass alle eine verletzungsfreie Vorbereitung haben. Hoffe, wir sehen uns wieder im Frühjahr und können uns auf spannende Spiele freuen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.