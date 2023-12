Bad Häring mit neuem Vorstandsobmann!

Details Freitag, 22. Dezember 2023 02:05

Die Entwicklung des FC B&W Glasbau Bad Häring in den letzten Jahren ist atemberaubend! Mittlerweile ist man in der Saison 2023/24 in der Gebietsliga Ost angekommen und liegt nach der Hinrunde am neunten Tabellenplatz. Obmann Martin Schermer ist im Oktober 2023 überraschend zurückgetreten und so wurde am 11. Dezember 2023 in einer außerordentlichen Jahreshauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt! Stefan Heidenberger berichtet unseren Lesern von der erfolgten Neuaufstellung im Vorstand.

Überraschender Rücktritt von Obmann Martin Schermer Ende Oktober 2023

Am Montag, 11. Dezember 2023, fand die außerordentliche Jahreshauptversammlung des FC B&W Glasbau Bad Häring stat. Im fast voll besetzten Saal der Raiffeisenbank Bad Häring konnten knapp 80 Spieler/innen, Trainer/innen, Fans, Sponsoren und Mitglieder begrüßt werden.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Obmann Martin Schermer Ende Oktober musste diese außerturnusmäßige Mitgliederversammlung samt Neuwahlen abgehalten werden.

Nach einer kurzen Begrüßung der Ehrengäste (Bürgermeister Hermann Ritzer, Bürgermeister Stv. Max Egger, ASVÖ-Bezirksobmann Johann Schlichenmaier und Hauptsponsor Toni Beschta) folgten diverse Berichte aus den verschiedenen Bereichen des Vereins.

Der sportliche Leiter Armin Eder berichtete über die positive Entwicklung der beiden Kampf- und Reservemannschaften. Nachwuchsleiter Walter Sarkletti bedankte sich bei den über fünfzehn Nachwuchstrainer/innen für ihren stetigen Einsatz und hob die großartigen Erfolge und Leistungen unserer Nachwuchskicker/innen in den zurückliegenden Jahren hervor.

Der Kassabericht von Kassier Christian Wagger unterstrich die sehr positive Gesamtentwicklung in der Vergangenheit. Der Verein steht auf einem sehr gesunden finanziellen Fundament. Der Bericht von den beiden Kassaprüfern attestierte der Versammlung eine ordnungsgemäße und saubere Buchführung und somit erfolgte die Entlastung des Kassiers.

Die dann abgehaltenen Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Hermann Ritzer brachten folgendes Ergebnis:

VORSTAND:

Obmann: Tommy van Leur (neu)

Obmann Stv. / Nachwuchsleiter: Walter Sarkletti

Obmann Stv. / Sportlicher Leiter: Armin Eder

Kassier: Christian Wagger

Kassier Stv.: Stefan Heidenberger

Schriftführerin: Elvira Mayr

Schriftführer Stv.: Sascha Dragojevic (neu)

Der neue Obmann des FC B&W Glasbau Bad Häring, Tommy van Leur, bei seiner Antrittsrede

Foto: © FC B&W Glasbau Bad Häring / Sandra Gerl

In seiner Antrittsrede dankte Neo-Obmann Tommy van Leur allen Blau-Gelben für ihren stetigen Einsatz rund um unseren Fußballclub, sowie seinem Vorgänger, Martin Schermer, für die neun überaus erfolgreichen Jahre als Vereinsoberhaupt. Weiters gab der frisch gewählte Obmann Einblicke in die anstehenden Projekte und skizzierte seine Zukunftspläne zur weiteren so professionellen Fortführung des FC B&W Glasbau Bad Häring.

Bei den Grußworten der Ehrengäste wünschte Bürgermeister Hermann Ritzer dem neu gewählten Vorstand alles Gute, lobte die hervorragende Arbeit der vergangenen Jahre ganz besonders im Nachwuchsbereich und unterstrich den Stellenwert des FC in unserer Dorfgemeinde.

Nach knapp einer Stunde endete die äußerst positive außerordentliche Generalversammlung des FC B&W Glasbau Bad Häring. Vielen Dank an alle Mitglieder für das zahlreiche Erscheinen.

Nun wird ein neues Kapitel in unserer fast 60-jährigen Vereinsgeschichte geschrieben werden! Voller Motivation und Tatendrang wird der 22-köpfige Vorstand unseren Herzensverein in eine sicherlich erfolgreiche Zukunft führen.

Bericht von Stefan Heidenberger, FC B&W Glasbau Bad Häring