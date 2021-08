Hopfgarten erkämpft sich gegen Pillerseetal einen Punkt!

Details Samstag, 28. August 2021 13:16

Sehr intensive Partie zum Auftakt der sechsten Runde der Gebietsliga Ost Mittelfeldduell zwischen der SPG Hopfgarten/Itter und dem SK AVT Pillerseetal die bestimmende Elf, aber Hopfgarten - mit einem nahezu unbezwingbaren Goalie und viel Einsatz – erkämpft sich ein 1:1. Im zweiten Spiel am Freitag besiegt Tabellenführer Kirchdorf das Team von Langkampfen mit 2:1.

Sebastian Trummer im Kasten von Hopfgarten kaum zu bezwingen!

Die Heimelf geht als Außenseiter in die Partie gegen Pillerseetal, ist aber wild entschlossen, Punkte am Sportplatz Hopfgarten Punkte fest zu halten. Pillerseetal zeigt von Anfang an eine starke Vorstellung, noch etwas stärker aber der Goalie von Hopfgarten, Sebastian Trummer. Und Sebastian Trummer leitet sogar auch die überraschende Führung seiner Mannschaft ein. Nach einem weiten Ausschuss überhebt Michael Misslinger den Goalie der Gäste und es steht in der 22. Minute 1:0 für Hopfgarten. Hopfgarten – stark ersatzgeschwächt – versucht vehement dagegen zu halten und bringt die 1:0 Führung in die Pause.

Pillerseetal macht in Hälfte zwei weiter massiven Druck auf die Defensive der Heimelf, die sich gegen den Ausgleich stemmt – aber dieser hängt trotzdem in der Luft. In der 62. Minute ist es dann soweit – Daniel Hofer trifft, absolut verdient, zum 1:1. Pillerseetal bestimmt weiter das Spielgeschehen, schafft es aber nicht einen zweiten Treffer zu erzielen. Auch ein Freistoß in der nachspielzeit ändert an der Punkteteilung nichts mehr. Bei Hopfgarten kam übrigens in den Schlussminuten der nächste Youngstar zum Einsatz, Hölzl Luka absolvierte seine ersten Minuten in der Kampfmannschaft.

Beste Spieler SPG Hopfgarten/Itter: Sebastian Trummer (Tor), Michael Misslinger (MF)

Mario Höck, Trainer SPG Hopfgarten/Itter: „Pillerseetal ist eine extrem starke Mannschaft, die viel Druck gemacht hat. Pillerseetal hat sicherlich das Spiel bestimmt, aber wir haben massiv dagegen gehalten und unser Goalie Sebastian Trummer hatte einen Sahnetag. Eine grandiose kämpferische Leistung der ganzen Mannschaft und deswegen ein verdienter Punkt. Speziell in der Defensive waren wir sehr stark!“

