Pillerseetal und Schwaz erobern nach Siegen in Achenkirch bzw. gegen Brixlegg/Rattenberg die Tabellenspitze

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 13:20

Rückschlag für Bad Häring in der elften Runde der Gebietsliga Ost. Eine Heimniederlage im Ausmaß von 1:3 gegen Hopfgarten/Itter kostet die Tabellenführung. Neuer Spitzenreiter ist SK AVZ Pillerseetal nach einem 3:1 beim SV Superb Achenkirch. Auch der SC Eglo Schwaz II nutzt die Gunst der Stunde – 3:0 gegen die SPG Brixlegg/Rattenberg und damit hat Schwaz wie Leader Pillerseetal einundzwanzig Zähler am Konto.

Dreier von Pillerseetal in Achenkirch nicht unverdient – aber etwas glücklich

Harald Danzl, OM-Stv. SK AVZ Pillerseetal: „In den ersten zwanzig Minuten entwickelte sich eine offene Partie mit teils guten Spielzügen auf beiden Seiten, jedoch ohne zwingende Torchancen. In der 23. Minute konnte Florian Obwaller eine schöne Kombination über mehrere Stationen zum 1:0 für Pillerseetal abschließen. Zwei Minuten später dann fast das 2:0 durch Obwaller – sein Schuss landete aber nur an der Stange. Pillerseetal war im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit weiter am Drücker, scheiterte jedoch mit zwei hundertprozentigen Torchancen am guten Keeper der Heimmannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Achenkirch entgegen dem Spielverlauf durch Sedat Erol zum 1:1 ausgleichen.

In der zweiten Halbzeit hatte Achenkirch mehr vom Spiel und kam auch immer wieder gefährlich vor das Tor. Pillerseetal konnte an die Leistung der ersten Halbzeit nicht anschließen und keine Topchancen kreieren. In der 82. Minute konnte sich allerdings Andi Eder auf der rechten Seite durchtanken und er konnte nur mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwertete David Foidl souverän mit seinem fünften Saisontor zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Matteo Kogler in der 92. Minute, als sein Freistoßhammer aus rund zwanzig Metern im Tor von Achenkirch einschlug.

Aufgrund der ersten Halbzeit ein verdienter Auswärtssieg für die Mannschaft von Christian Bendler, auch wenn der Dreier wegen der späten Tore dann doch auch etwas glücklich war!“

Schwaz II mit Anlaufschwierigkeiten gegen Brixlegg/Rattenberg

Stefan Plattner, Trainer SC Eglo Schwaz II: „In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwergetan. Der Gegner ist sehr tief gestanden und uns haben ein wenig die Ideen gefehlt. Leider gab es dann auch zweimal längere Unterbrechungen, da sich zunächst der Schiedsrichter und später ein Spieler verletzt hat. So ging es torlos in die Pause. Wir haben aber Geduld gehabt und waren ab der 60. Minute nach einer Gelb/Roten Karte für die Gäste mit einem Mann mehr am Feld. Per Strafstoß sind wir in der 74. Minute durch Lukas Danzl in Führung gegangen, waren dann klar besser. Wir hatten kein Problem, das Spiel am Ende klar mit 3:0 zu gewinnen. Im Finish trifft Elias Bozic und Fabian Wörndle für unsere Mannschaft!“