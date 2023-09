Schlitters bleibt mit Sieg gegen Schwaz II Langkampfen auf den Fersen!

Details Montag, 18. September 2023 14:58

Die Tabellenspitze der Gebietsliga Ost ließ in der sechsten Runde nichts anbrennen. Tabellenführer Langkampfen setzt sich in Vomp 4:0 durch, der SV Schlitters-Bruck-Strass gewinnt zu Hause gegen den SC Eglo Schwaz II mit 3:1. Erl siegt in Hippach knapp mit 1:0 und Weerberg setzt sich in Achenkirch mit 3:2 durch.

Starke Vorstellung von Schlitters

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Heute war die starke junge Mannschaft von SC Schwaz 1b zu Gast. Von Beginn an drücken die Gäste aufs Tempo und versuchten das erste Tor zu erzielen. Es dauerte bis zur 14. Minute, bis unsere Mannschaft durch Josef Thumer eine Chance vorfand. Doch im Gegenzug durften die Gäste aus Schwaz jubeln, Fabio Narr netzte zur 0:1 Führung der Gäste ein. Durch diesen Rückstand legte unsere Mannschaft einen Gang zu. Es dauerte nicht lange, da wurde unser Torjäger Josef Thumer aktiv. In Minute 22 ließ er Verteidigung und Tormann alt aussehen und netzte zum 1:1 Ausgleich ein. Schwaz versuchte nachzulegen und in Minute 27 konnte sich Tormann Christian Pair mit einer tollen Parade auszeichnen. In Minute 32 eine tolle Einzelaktion von Daniel Windisch. Sein Querpass von der Toroutlinie fand in Josef Thumer seinen Abnehmer und dieser ließ das Leder zur 2:1 Führung im Netz zappeln. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei versuchte unsere Mannschaft das Spiel zu gestalten, was ihr auch gut gelang. Schwaz kam nur noch selten gefährlich vor unser Tor. In Minute 57 ließ Nico Nissl die Verteidigung stehen und schob den Ball zwischen Tormann und Stange zum 3:1 ins Netz. Nach diesem Tor gab es nur noch wenige Höhepunkte. Unsere Mannschaft ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehme und spielte den Vorsprung nach Hause. Den abschließenden Höhepunkt in Minute 89 setzte den kurz vorher eingewechselte Niklas Hintner mit einem herrlichen Lattenpendler aus zwanzig Metern. Da der Ball wieder aufs Spielfeld sprang, ließ Schiri Prebylla, obwohl der Ball hinter der Linie war, weiterspielen und entschied auf kein Tor. Dies änderte jedoch nichts am Sieg unserer Mannschaft. Gratulation dem gesamten Team!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.