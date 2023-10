Langkampfen verteidigt mit einem Mann weniger Nullnummer gegen Schlitters – klarer Erfolg von Bad Häring gegen Hopfgarten/Itter

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 15:09

In der neunten Runde der Gebietsliga Ost trennten sich im absoluten Spitzenspiel die Kicker des SV Langkampfen und des SV Schlitters-Bruck-Strass 0:0. Beide Teams hatten nicht ihren besten Tag. Schlitters konnte einen Mann mehr am Spielfeld ab Minute 51 nicht ausnützen. Erl hat damit die Chance, am Sonntag ab 16 Uhr mit einem Dreier gegen Schwaz II bis auf zwei Punkte an Schlitters heranzukommen. Der FC B&W Glasbau Bad Häring lässt gegen die SPG Hopfgarten/Itter nichts anbrennen und gewinnt mit 3:0.

Langkampfen und Schlitters haben im Schlager nicht ihren besten Tag!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass musste auswärts beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer, den SV Langkampfen, antreten. Man konnte gespannt sein, wie sich beide Mannschaften präsentieren würden. Unsere Mannschaft musste mehrere Verletzte vorgeben. Langkampfen startete mit Vollgas in die Partie. In den ersten Minuten tauchten diese mehrmals vor dem Tor von PAIR Christian auf. Dies sollte es aber dann für die Gastgeber gewesen sein. Nachher war es ein Spiel ohne viel Höhepunkte. Beiden Mannschaften merkte man an, dass keiner verlieren möchte. Fehlpasses waren auf beiden Seiten angesagt. So waren in Spielhälfte 1 die Torchancen Mangelware. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Die Stadionuhr zeigte die 51. Minute als Josef Thumer alleine auf das Tor von Langkampfen zulief. Langkampfen Spieler Johannes Erb konnte Thumer nur noch durch ein Foul außerhalb des Strafraumes stoppen. Für diese Aktion sah Erb von Schiedsrichter Dander die Rote Karte. Langkampfen musste nun vierzig Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Die Hausherren stellten sich hinten hinein und warteten auf eine Konterchance. Wer glaubte, dass man automatisch mit einem Mann mehr am Platz als Sieger vom Platz geht, der irrte. Unsere Mannschaft fand die ein oder andere Chance auf einen Abschluss vor.

Zwingende Torchancen waren auch in Halbzeit zwei auf beiden Seiten Mangelware. So kam es, dass nach 98 Minuten die Partie mit einem 0:0 endete. Man kann sagen, dass beide Mannschaften sicherlich an diesem Tag nicht ihren besten Fußball zeigten und so das Unentschieden gerecht war. Auch mit elf Mann hätte sich Langkampfen schwer getan.“

Bad Häring sichert Tabellenmittelfeldplatz mit Sieg gegen Hopfgarten ab

Thomas Kopp, Trainer FC B&W Glasbau Bad Häring: „Das war ganz sicher ein verdienter Erfolg. Wir waren präsenter und aktiver. Mit gutem Kombinationsspiel konnte wir überzeugen. Der Führungstreffer hat unser fünfzehnjähriger Youngster Lukas Plattner in der 30. Minute erzielt. Ein Supertreffer, den Goalie perfekt überhoben. Der zweite Treffer in der 51. Minute super herausgespielt und von Fabian Rangetiner verwertet. Das 3:0 nach einem Freistoß in der 65. Minute durch Dominik Kilian.“

