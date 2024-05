Spektakuläres Last-Minute-Unentschieden: SV Weerberg macht in Brixlegg drei Mal Rückstand wett

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:51

Nichts für schwache Nerven war in der 20. Runde der Gebietsliga Ost das Aufeinandertreffen zwischen der SPG Brixlegg/Rattenberg und dem SV Weerberg. Am Freitagabend bekamen die Zuschauer nicht weniger als sechs Tore, aber keinen Sieger zu sehen. Die Gäste gerieten drei Mal ins Hintertreffen, bewiesen aber tolle Moral und durften sich in der Nachspielzeit über den Ausgleich zum 3:3-Endstand freuen. Die Spielgemeinschaft musste im zehnten Heimspiel mit dem Gegner erstmals die Punkte teilen.

Frühe Führung der Hausherren und spannende Wendungen

Den Auftakt machte die Heimmannschaft in der 29. Minute mit einem brillanten Freistoßtrick. Andreas Moser verwandelte gekonnt zum 1:0, ein Tor, das man nicht alle Tage sieht. Die Gäste ließen sich jedoch nicht unterkriegen und fanden in der 58. Minute durch Benjamin Pittl aus dem Nichts den Weg zum Ausgleich, was die Spannung im Spiel deutlich erhöhte. Nur zwei Minuten später musste Weerberg-Torhüter Marc Grünbichler nach einem Freistoß aus 30 Metern, den Stefan Rendl ausführte, das Leder aus dem Netz holen. Die Gäste glichen in der 73. Minute durch einen haltbaren Schuss aus 25 Metern - Luca Winkler durfte sich als Torschütze feiern lassen - zum 2:2 aus, was die Hoffnungen auf einen Sieg für beide Seiten am Leben hielt.

Dramatisches Finale in den Schlussminuten

Das Spiel schien bereits entschieden, als Moser in der 90. Minute erneut für Brixlegg/Rattenberg traf und das 3:2 markierte. Doch Weerberg gab nicht auf und kam in der allerletzten Minute der Nachspielzeit nach einem Stanglpass durch Johannes Unterlechner zum unglaublichen 3:3-Ausgleich. Ein Tor, das den Gästen einen hart erkämpften Punkt sicherte und die Fans beider Mannschaften gleichermaßen in Ekstase versetzte. Dieses Tor war der krönende Abschluss einer spannenden Partie, die letztendlich mit einem gerechten Unentschieden endete.

Die Schlussphase des Spiels war ein wahrer Thriller, der die Emotionen auf beiden Seiten zum Kochen brachte. Das 3:3 in der letzten Minute zeigte den unermüdlichen Kampfgeist von Weerberg und die Entschlossenheit, bis zum letzten Pfiff um jeden Punkt zu kämpfen. Gleichzeitig wird sich die SPG fragen, wie sie eine Führung so spät im Spiel noch aus der Hand geben konnten. Dennoch bot das Spiel den Zuschauern Unterhaltung vom Feinsten und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.



