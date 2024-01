Matteo Buratti und Reichenau II wollen eine Etage höher!

Details Freitag, 12. Januar 2024 01:41

Der Sohn ist linker Flügel oder Stürmer und der Vater ist Trainer. Ligaportal.at macht heute Station in der Gebietsliga West bei der SVG Reichenau II, die in der Liga in der Rückrunde nach dem Titel greifen will. Erklärtes Ziel ist der Aufstieg, Platz zwei wird aber von hinten durch Inzing, Seefeld, Oberhofen und Mieming bedroht. Ganz oben steht Vils einen Punkt vor Reichenau. Es wird spannend und die Redaktion hat Matteo Buratti um einen Ausblick und zu anderen aktuelle Fußballthemen befragt aber auch ganz persönliche haben wir in Erfahrung gebracht.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Matteo Buratti: „Mein Vater und jetziger Trainer Gernot Buratti!“

Ausbildung und Karrierestationen?

Matteo Buratti: „Seit meinem ersten Tag als Kicker bei der SVG Reichenau!“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Matteo Buratti: „Gernot Buratti, mein Vater ist auch seit den ersten fußballerischen Schritten mein Trainer!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Matteo Buratti: „Den höchsten Stellenwert mittlerweile in meinem Leben!“

Bisheriges Karrieretief?

Matteo Buratti: „Immer wieder Rückschläge durch Verletzungen!“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Matteo Buratti: „Es fühlt sich alles sehr familiär an und das Umfeld passt sehr gut!“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Matteo Buratti: „Aufstieg mit der SVG Reichenau 1b!“

Foto: (@maximal.creative)

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Matteo Buratti: „Den Aufstieg schaffen und für mich persönlich das Beste geben und mich für meine weitere Karriere bestmöglich weiterzuentwickeln!“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Matteo Buratti: „Ich finde sie ist ein bisschen gestiegen und ist mehr abhängig vom spielerischen und taktischen Bereich geworden!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Matteo Buratti: „Wir!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen Reichenau?

Matteo Buratti: „Juventus Turin!“

Deine Meinung zum VAR?

Matteo Buratti: „Ich finde persönlich hat der VAR den Fußball in manchen Momenten echt verschlechtert, das sich Spieler manchmal nach einem Tor nicht mal mehr jubeln trauen finde ich! Sehr, sehr schade! Aber die Idee an sich ist sehr gut, aber die Umsetzung ist teilweise nicht gut!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Matteo Buratti: „Der Fußball bewegt sich immer mehr ins Schlechtere und zwar aus vielen Gründen wie Geld, VAR und sonstige Sachen, aber ich hoffe das ändert sich bald wieder und man dreht die Jahre wieder zurück!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Matteo Buratti: „Mehr kleine Turniere oder coole Veranstaltungen machen, wo es auch um Fußball geht zu veranstalten wäre mit Sicherheit eine gute Idee!“

Dein großes Vorbild allgemein?

Matteo Buratti: „Paulo Dybala (AS Rom)!“

Dein Vorbild im Fußball?

Matteo Buratti: „Paulo Dybala (AS Rom)!“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Matteo Buratti: „Alle Fast & Furios Teile, Jason Stetham!“

Deine Lieblingsmusik?

Matteo Buratti: „Deutsch-Rap, englischer und französischer Rap!“

Persönliche Anliegen?

Matteo Buratti: „Ich hoffe jeder ist gut in das neue Jahr gestartet und wünsche allen ein schönes gesundes und erfolgreiches Jahr 2024!“