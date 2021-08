SPG Axams/Grinzens gewinnt Spitzenspiel gegen Stams

Details Samstag, 07. August 2021 23:11

In Runde drei der Gebietsliga West trafen zwei Teams aufeinander, die in den ersten beiden Runden üppig gepunktet hatten. Stams holte zwei Siege, die SPG Axams/Grinzens einen Sieg und ein Remis. Das direkte Duell in Runde drei endet mit einem klaren 3:0 Erfolg der SPG Axams/Grinzens. Stams konnte nur in Hälfte eins dagegen halten.

Axams/Grinzens trifft kurz vor der Pause!

Die erste Halbzeit startet mit einem sehr kontrolliertem Spiel der Heimelf. Axams/Grinzens hat das Heft meist fest in der Hand, der Gäste setzen aber doch einige giftige Nadelstiche. Eine Führung von Stams lag im Bereich des Möglichen, am Ende aber dann doch die Führung der Heimelf in der 45. Minute. Mario Stachl staubt einen Ball ab, den der Goalie der Gäste nur mit Mühe abwehren konnte. Axams/Grinzens geht mit einer 1:0 Führung in die Pause.

In Hälfte zwei ist dann die Überlegenheit der Heimelf deutlich. Es dauert aber trotzdem bis zur 81. Minute puncto Vorentscheidung – Axams/Grinzens gelingt nach einem guten Freistoß das 2:0 durch den in der 74. Minute eingewechselten Christian Haid. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzt Simon Madersbacher in der 87. Minute. Am Ende ein klarer Erfolg für die SPG.

Beste Spieler SPG Axams/Grinzens: Mario Stachl (IV), Fabian Saurer (IV), Ricardo Thom

Elvir Karahasanovic, Trainer SPG Axams/Grinzens: „In der ersten Hälfte haben wir zwar das Spiel meist unter Kontrolle gehabt, die Gäste waren aber in einigen Szenen sehr gefährlich – hätten auch in Führung gehen können. In Hälfte zwei waren wir dann aber drückend überlegen – Spiel auf ein Tor. Ein absolut verdienter Dreier!“

