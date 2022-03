Nullnummer zwischen Rietz und Seefeld – Oberhofen Pfaffenhofen mit Dreier gegen Inzing

Details Montag, 28. März 2022 00:45

Rückrundenauftakt in der Gebietsliga West und dem FC Seefelder Plateau ist es gelungen mit einem 0:0 beim SK Rietz die Abstiegszone zu verlassen. Reichenau II musste allerdings kampflos weichen, denn die Partie in Tarrenz wurde auf den 18. April 2022, Ankick 17 Uhr, verschoben. Haiming gewinnt das Spitzenspiel gegen Götzens mit 3:2, auch Leader Umhausen siegt 1:0 auswärts gegen Pitztal. Im zweiten Spitzenspiel gelingt dem FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen ein knapper 2:1 Erfolg gegen Inzing.

Elias Zerni – siebzehn Jahre alt – hält den Kasten für Seefeld sauber!

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „ Mit Joel Ngounou Djankeu - sechzehn Jahre alt - und Elias Zerni - siebzehn Jahre - hatten wir in Rietz zwei Kampfmannschftdebuts. Im Herbst verloren wir 1:4 zu Hause und somit sind wir mit dem 0:0 sehr zufrieden. Es war wichtig zu null zu spielen und das ist uns gelungen. Unsere komplette Vorbereitung auf Kunstrasen erschwerte das erste Spiel auf Rasen mit der einen oder anderen Ungenauigkeit im Spiel nach vorne. Ab dieser Woche trainieren auch wir in Scharnitz wieder auf Rasen und können uns somit auf Umhausen vorbereiten. Wir freuen uns auf dieses Spiel beim Tabellenführer am Freitag!“

Beste Spieler FC Seefelder Plateau: Elias Zerni (Tor), Martin Kleinhans (MF)

Oberhofen Pfaffenhofen bringt Dreier gegen Inzing in Unterzahl ins Trockene

Miroslav Rikanovic, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Derbysieg gegen Inzing und ich sehe diesen als absolut verdient an, obwohl unsere spielerisch Leistung nicht ganz in Ordnung war. Wir waren ziemlich chaotisch, man merkt, dass wir uns immer noch nicht auf den Rasenplatz gewöhnt haben und da steht noch viel Arbeit an.

Auf der anderen Seite großes Lob für die kämpferische Leistung, da bin ich stolz auf meine Mannschaft! In den letzten fünfzehn Minuten haben wir mit einem Spieler weniger gespielt. Durch Kampfstärke und Laufbereitschaft haben wir dem Gegner aber nicht viele Möglichkeiten eingeräumt und haben den Dreier recht sicher über die Distanz gebracht. In der 27. Minute sind wir durch Mario Fleischmann in Führung gegangen, das 2:0 war ein Eigentor der Gäste in der 72. Minute und Raphael Wendl konnte dann in der 83. Minute noch auf 1:2 verkürzen.“

Beste Spieler FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: Mario Frischman (IV), Jonas Kaschka (MF).