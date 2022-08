Reichenau II gewinnt in Unterzahl auswärts gegen Pitztal – Seefeld mit zweitem Sieg gegen Götzens

Details Mittwoch, 10. August 2022 01:08

Der FC Paznaun hat nach der zweiten Runde der Gebietsliga West die Tabellenführung übernommen – ein 3:0 Erfolg auswärts gegen die SPG Rietz/Stams. Fritzens, Seefeld und die SPG Rinn/Tulfes halten ebenfalls beim Punktemaximum. SVG Reichenau II fährt den ersten Dreier ein – starke Leistung in Unterzahl 3:2 in der HTB Arena Schönbühel Arzl. Der FC Seefelder Plateau setzt sich gegen Götzens mit 3:1 durch - Tabellenplatz drei!

Zwei Traumtore für Reichenau in Unterzahl

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Trotz der 2:4 Heimniederlage letzte Woche gegen Fritzens, fuhren wir gut vorbereitet und top motiviert ins Pitztal. Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und waren die ersten zwanzig Minuten präsenter als der Gastgeber! Erst dann wurden die Pitztaler aggressiver und hatten dann mehr vom Spiel. Richtige Torchancen fanden beide Seiten nur wenige vor. Vier Minuten vor der Halbzeit dann aber die Führung für uns, durch einen abgefälschten Schuss von Alpi Akbaydogan. Mit dem 1:0 für die SVG ging es in die Pause. In dieser wurde gemahnt, auf die langen Bälle zu achten, mit denen die Pitztaler agierten.

Halbzeit zwei begann vielversprechend für uns, wir fanden gleich eine hundertprozentige Chance vor auf 2:0 zu stellen, aber leider wurde zu hastig abgeschlossen und es blieb beim 1:0. In Minute 59 dann so ein langer Ball der Heimelf, der von zwei Spielern nicht geklärt werden konnte, der Pitztaler Stürmer zog in den Strafraum ein und wurde von unserem Keeper gefoult, gelbe Karte und Elfmeter – das 1:1 durch Markus Scholz. Danach drückte Pitztal auf die Führung, fand ein, zwei gute Chancen vor, wir konnten diese aber gut verteidigen. In Minute 72. sah dann Alpi Akbaydogan die gelb-rote Karte, es wurde für uns also nicht leichter! Dennoch bewiesen die Jungs spielerisch und kämpferisch Moral, konnten mit einen sehenswerten Weitschuss von Tim Wöber in Minute 75 wieder in Führung gehen. Pitztal öffnete hinten noch mehr, wir konnten einen Konter äußerst sehenswert abschließen. Der Neuzugang Mam Omar setzte sich gegen zwei Pitztaler am rechten Flügel durch, spielte den Ball mit "Rabona" ins Zentrum, wo Matteo Buratti in der 77. Minute nur mehr einschieben musste. Pitztal verkürzte in Minute 82 durch Simon Stoll noch auf 2:3, jedoch konnten auch die neun Minuten Nachspielzeit uns nicht daran hindern, den Sieg mit in die Reichenau mizunehmen.

Großes Lob an meine Jungs, knapp dreißig Minuten mit einem Spieler weniger am Platz, trotzdem noch zwei Traumtore zu erzielt. Top Leistung! Pauschallob für alle! Wichtiger Sieg für uns! Wir freuen uns schon auf das Heimspiel am kommenden Samstag, dem 13. August 2022, gegen Rinn/Tulfes!“

Beste Spieler SVG Reichenau II: Zangerl (IV), Wöber (RV), Akbaydogan (ZM) Nagler (ZM), Buratti (ST)

Coach von Seefeld nach Sieg gegen Götzens: „Wir genießen die Momentaufnahme!“

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Wir gingen bereits in der zweiten Minute durch Mathias Schöpf in Führung. Ein Heber aus 45 Metern über den Tormann! Alexander Panhofer legt nach einer Ecke nach und das dritte Tor war ein Freistoßtreffer von Mathias Schöpf. Götzens gelang in der elften Minute das zwischenzeitliche 1:2 durch Lukas Wachter. Ein Kompliment an das ganze Team. Götzens tat sich schwer mit dem Rückstand umzugehen, das ist diese Mannschaft wahrscheinlich auch nicht so oft gewöhnt gewesen . Trotzdem ein verdienter Sieg für meine Mannschaft - wie Sie marschiert sind war schon außergewöhnlich gut! Trotz allem haben wir erst Spieltag zwei von 26! Wir genießen die Momentaufnahme, es kann noch ganz viel passieren und wir wissen das einzuordnen!“

Beste Spieler FC Seefelder Plateau: Mathias Schöpf (ST), Alexander Panhofer (ST), Peter Weiss (Tor)