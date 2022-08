Seefelder Plateau gewinnt Schlager gegen Paznaun ungefährdet – Tarrenz mit starker Leistung gegen Vils

Details Dienstag, 23. August 2022 02:14

Der FC Tarrenz muss in der Gebietsliga West auch nach Runde vier noch auf den ersten Punkt warten. Gegen den Landesliga-Absteiger FC Vils hat aber die Mannschaft von Tarrenz eine starke Leistung gezeigt und unglücklich erst zwei Minuten vor dem Schlusspfiff den entscheidenden Gegentreffer kassiert. Der FC Seefelder Plateau kann am oberen Ende der Tabelle die weiße Weste verteidigen. Im Spitzenspiel wird dem FC Paznaun mit einem recht ungefährdeten 2:0 die weiße Weste ausgezogen. Ohne Punkteverlust auch der neue Leader SPG Rinn/Tulfes – 5:0 gegen Fritzens.

Seefeld kommt gegen Paznaun nie unter Druck

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Eine Flanke aus dem Halbfeld durch Mario Gottwald auf Alexander Panhofer, der durch einen wunderschönen Kopfball uns das 1:0 in der 17. Minute bescherte. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften keine Fehler machen wollten und so hat man sich auch gegenseitig neutralisiert. Von Paznaun habe ich in der ersten Hälfte keine konkrete Torchance gesehen und so ging die Pausenführung in Ordnung.

Das zweite Tor meiner Mannschaft durch Mathias Schöpf entstand durch einen Sololauf von ihm selbst. So bestätigte er auch seine überragende Form. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und es war zu keinem Zeitpunkt im Spiel für Paznaun möglich, uns gefährlich zu werden. Ein absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft gegen einen sehr starken Gegner. Wenn man bedenkt, dass uns sechs Stammspieler fehlen, können die Aussichten für die Zukunft gar nicht besser sein. Wir fahren entspannt nach Vils und freuen uns auf den einen oder anderen Rückkehrer!“

Tarrenz hält gegen Vils toll dagegen!

Stefan Flür, Obmann FC Tarrenz: „Unsere Mannschaft hat leider in Hälfte zwei einen Elfer verschossen. Tarrenz hat bis zum Ende gekämpft, Vils kam nie richtig ins Spiel. David gegen Goliath. Vils stieg ja erst von der Landesliga ab. 2018 sind sie bei uns am Lenzen aufgestiegen. Heute hat Vils die Partie durch einen Treffer von Michael Singer in der 88. Minute gewonnen – der erste Punkt wurde also nur um Haaresbreite verfehlt. Ich, als Obmann vom FCT, bin auf beide KM von Tarrenz stolz. Wenn man von unserer Gesamtsituation - Urlaube, viele Verletzte, eine sehr junge neue Truppe – ausgeht, war es trotz zwei Niederlagen doch ein Schritt nach vorne. Ich denke step-by-step wird das Trainerteam beide Mannschaften wieder auf den richtigen Kurs bringen!“