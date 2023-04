Remis beim Gipfeltreffen zwischen Götzens und Seefeld – Oberhofen bezwingt Rinn/Tulfes

Details Montag, 03. April 2023 01:52

Der Tabellenführer der Gebietsliga West, SV Götzens, hat in der 15. Runde im absoluten Spitzenspiel gegen die Nummer zwei FC Seefelder Plateau 1:1 gespielt. Götzens hat damit den Vorsprung auf Seefeld im Ausmaß von fünf Zählern verteidigt. Das direkte Duell um Platz zwei steigt am Gründonnerstag, dem 6.4.2023, um 19:30 Uhr in Rum – Seefeld ist zu Gast. Die SPG Rinn/Tulfes hat den dritten Tabellenplatz durch eine 2:4-Niederlage beim FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen an Rum (7:0 gegen Tarrenz) abgeben müssen.

Schneller Treffer von Rinn/Tulfes – aber Oberhofen bleibt konzentriert!

Miroslav Rikanovic, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Der Gegner konnte in der ersten Minute durch Jakob Rahbar in Führung gehen, aber meine Mannschaft hat trotzdem den Fokus auf unsere Spielanlage behalten. Wir sind positiv geblieben, konzentriert auf unsere Aufgabe. Diese haben wir den ganzen Winter aufgebaut, körperlich waren wir sehr präsent. Das Mittelfeldpressing hat sehr gut funktioniert, viele Zweikämpfe haben wir gewonnen und das waren die Faktoren, um das Spiel am Ende mit 4:2 zu gewinnen. In der 18. Minute das 1:1 durch Bora Kalafat, 2:1 Führung in der 36. Minute durch Andreas Kofler. So ging es in die Pause. Der entscheidende Doppelschlag in der 53. und 58. Minute durch Abidin Ölmez und Andreas Eigentler zum 4:1. In Minute 66 konnte Max Unterlechner noch auf 2:4 aus der Sicht von Rinn/Tulfes verkürzen. Ein großes Lob an alle. Wenn man sieht, wie die Jungs laufen und kämpfen für unseren Verein, kann ich als Trainer nur stolz sein auf die Vorstellung gegen Rinn/Tulfes!“

Seefeld holt Punkt in Götzens

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Es war - wie zu erwarten - das vermeintlich enge Spiel in Götzens. Beide Mannschaften neutralisierten sich ein wenig, wobei Götzens mehr Spielanteile hatte. Nichtsdestotrotz hätten wir durch einen Elfmeter in Führung gehen müssen, dieser wurde aber leider nicht verwertet. In der 60. Minute bekamen wir durch einen Stellungsfehler in der Abwehr dann den Gegentreffer - aus einer Standardsituation heraus. Torschütze für Götzens war Manuel Weichselbraun. Die Mannschaft hat sich gegen die Niederlage gewehrt und bis zum Ende gekämpft. Der erst siebzehnjährige Joel Ngounou Djankeu machte sein erstes Pflichtspieltor in der KM durch eine schöne Kombination aus dem Mittelfeld heraus und verwertete eiskalt mit der Innenseite ins lange Eck. Meine Mannschaft hat gezeigt, dass man auch gegen Götzens etwas mitnehmen kann, wenn jeder für jeden kämpft. Das haben sie sehr gut gemacht und jetzt freuen wir uns auf den Gründonnerstag – das Duell gegen Rum!“

