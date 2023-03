Rum kommt mit Sieg in Rietz den Top-2 näher!

Details Sonntag, 26. März 2023 03:13

Auftakt der Rückrunde in der Gebietsliga West, wobei die Nummer zwei der Tabelle, der FC Seefelder Plateau, in Inzing über ein 2:2 nicht hinausgekommen ist. Der SK Auto Kluckner Rum hatte bei der SPG Rietz/Stams zu kämpfen, holt aber am Ende doch noch einen 3:1 Erfolg. Fünf Punkte fehlen damit auf die Aufstiegszone. Am Sonntag, dem 26.3.23 findet um 16 Uhr die richtungsweisende Partie zwischen Rinn/Tulfes und Vils statt. Der Sieger kann bis auf drei Punkte an die Aufstiegszone herankommen.

Nico Strobl trifft für Rum dreimal!

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Es war die erwartet schwere Partie, der Platz nicht gut zu bespielen und zudem recht heftiger Wind. Für meine Mannschaft ging es aber erfreulich los, das 1:0 durch einen Strafstoß in der 2. Minute, den Nico Strobl verwerten konnte. Dann haben wir es aber verabsäumt, sauber weiter zu spielen, immer wieder Ballverluste und eine wilde Partie. Zur Pause hätte es auch 3:3 stehen können, aber wir sind mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen. Der Goalie der Heimelf war sehr stark heute.

In Hälfte zwei haben wir dann das Spiel in die Hand genommen. Aber trotzdem haben wir vorerst in der 75. Minute durch einen schönen Treffer aus 25 Metern von Tobias Kranebitter das 1:1 kassiert. Dann ist uns aber schon die gute körperlich Verfassung zu gute gekommen und wir haben auch neue Kräfte bringen können. Eine sehr starke Aktion per Stanglpass zum 2:1 in der 83. Minute durch Nico Strobl. Damit war die Partie entschieden, Nico konnte noch das 3:1 in der Nachspielzeit drauflegen. Sehr viele verletzungsbedingte Ausfälle beim Gegner, die unsere Aufgabe erleichtert haben. Hier werden es einige Mannschaften sehr schwer haben zu punkten! Seefeld hat in Inzing remisiert, Paznaun hat auswärts gegen Axams/Grinzens verloren. Wir sind damit den Top-2 etwas näher gekommen!“

Rinn/Tulfes und Vils im richtungsweisenden direkten Duell!

Am Sonntag, dem 26.3.23 kommt es zwischen Rinn/Tulfes und Vils um 16 Uhr zu einer extrem wichtigen Partie. Für beide Teams zählt wohl nur ein Dreier, damit könnte man Seefeld bis auf drei Punkte näher kommen. Seefeld hält den zweiten Aufstiegsplatz, Leader Götzens kann sich mit einem Dreier am Sonntag um 16 Uhr in Tarrenz weiter Luft nach unten verschaffen.

