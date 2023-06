Rum sichert sich mit Kantersieg gegen Axams/Grinzens den Aufstieg!

Details Montag, 19. Juni 2023 15:14

Das 7:0 des SK Auto Kluckner Rum gegen die SPG Axams/Grinzens war für die SPG ein Ausrutscher in der Rückrunde. Im Frühjahr 2023 war nämlich die SPG eines der besten Teams der Gebietsliga West. Rum hat sich mit diesem Erfolg den Aufstieg in die Landesliga gesichert, der große Dominator der zu Ende gegangenen Saison war aber Meister SV Götzens. Götzens kennt auch im letzten Spiel kein Erbarmen – 12:0 gegen die SPG Rietz/Stams. Die Landesliga muss sich wohl warm anziehen. Dass der FC Tarrenz in die Abstiegsrelegation muss, stand ja schon sehr lange fest. Der Gegner ist der Tabellenletzte der Gebietsliga Ost, der SV Achenkirch, der es mit 25 Zählern nur knapp nicht geschafft hat, der Relegation zu entgehen.

Starke Vorstellung von Axams/Grinzens in der Rückrunde!

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Das Spiel war in den ersten zwanzig Minuten noch von Nervosität geprägt, aber anschließend ein sehr souveräner Auftritt gegen einen personell angeschlagenen Gegner! Unsere Treffer haben Marcel Föger (2), Manuel Janisch, Nico Strobl, Jurica Mandic, Matej Ivic und Srecko Stepanovic erzielt. Ich wünsche den Gästen aus Axams viel Erfolg in der nächsten Saison, ich finde diesen jungen Weg mit einem sehr engagierten Team wirklich toll!“

Spielanalyse der SPG Axams/Grinzens

Das letzte Saisonspiel absolvierten unsere Jungs beim SK Rum.. Leider merkte man der jungen Mannschaft die lange kräftezehrende Saison an. In den letzten drei Runden lief vieles nicht mehr so rund und leicht wie die restliche Frühjahrssaison. Viele Verletzte und angeschlagene Spieler konnten wir zum Schluss einfach nicht mehr kompensieren. Stellvertretend dafür die verletzungsbedingten Auswechselungen gegen Rum. Eine rasche Genesung auf diesem Weg für Christoph ”Larry" Lerchster, Fabian Happ und Simon Madersbacher. Was bleibt, ist trotzdem eine tolle Frühjahrsleistung mit dem vierten Platz in dieser Tabelle. Ein weiterer großer Schritt in der Entwicklung unseres Teams. Sechs von vierzehn Jungs waren am Samstag noch nachwuchsspielberechtigt. Das mit Abstand bravste Team, daran müssen wir noch arbeiten (smile) und eine großartige Akzeptanz im Umfeld, dass sich in den hohen Zuschauerzahlen niederschlägt. Wir gratulieren den SK Rum zum Aufstieg, coole Party habt ihr da abgezogen. Somit viel Erholung während der kurzen Pause!“ (Quelle: Axam/Grinzens facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei