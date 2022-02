Manuel Sailer steht Stumm in der Rückrunde wieder zur Verfügung!

Details Freitag, 11. Februar 2022 00:28

Nach der Hinrunde der Landesliga Ost konnten sich Mayrhofen und Buch doch etwas vom Feld absetzen. Auf Platz drei liegt Svg Stumm, fünf Punkte hinter Buch und sieben hinter Mayrhofen. Viele junge Nachwuchskicker klopfen an die Tür der ersten Kampfmannschaft und das stellt der Nachwuchsarbeit in Stumm ein sehr gutes Zeugnis aus. Manuel Sailer steht nach berufsbedingter Abwesenheit im Herbst 2021 wieder zur Verfügung und wird das Team von Stumm sicherlich markant verstärken, ob man die Top-2 noch in Verlegenheit bringen kann, wird sich zeigen. Die Rückrunde startet am letzten Märzwochenende mit dem Kracher Stumm gegen Buch – sicherlich schon eine richtungsweisende Partie.

Wie verläuft die Vorbereitung auf den Frühling 2022?

Niko Bjelobradic, Trainer SVG Stumm: „Unser Verein ist in der Führungsetage sehr gut besetzt. Es sind ehrgeizige Leute im Vorstand die mit viel Einsatz, Mühe und Bodenständigkeit arbeiten. Jeder ist für seinen Kompetenzbereich zuständig und wir ergänzen und unterstützen uns gegenseitig sehr gut.

Wir haben am 18.1.2022 mit der Vorbereitung angefangen, die ersten zwei Wochen mit Laufeinheiten und dann ab den 01.2.22 auf dem Platz und in der Halle. Die Beteiligung ist sehr gut und die Jungs sind sehr fleißig.“

Welche Testspiele wurden bereits absolviert und welche sind noch geplant?

Niko Bjelobradic: „Unser erstes Testspiel findet am 19.2.22 in Schwaz gegen Vomp statt. Weiter geht es am Mittwoch, dem 23.2.22 gegen Finkenberg. Am 6.2.22 bereits spielten wir intern gegen die junge Mannschaft von Stumm. Weitere Testspiele am Freitag, dem 4.3.22 in Brixxleg, am 11.3.22 in Kundl und zum Schluss am 18.3.22 - also eine Woche vor der Meisterschaftsbeginn in Zell am Ziller.“

Welche Zu- und Abgänge gab es in der Winterübertrittszeit 2022?

Niko Bjelobradic: „Was den Kader betrifft, haben wir keine Neuigkeiten. Es bleibt wie im Herbst. Manuel Sailer steigt wieder ein, da er im Herbst beruflich verhindert war. Über seine Qualitäten mus sman nicht diskutieren und ich bin froh, dass er uns im Frühjahr unterstützt. Wir haben einige junge Stummer, die wir integrieren wollen. Im Herbst haben wir es schon mit Julian Bischofer, Markus Denng, Stefan Schragl, Elias Stadler, Marco Steiner geschafft. Mit Lorenz Braunegger, Michael Haas, Max Rauch und dem jungen Torhüter Christopher Lechner klopfen die nächsten an die Tür der KMI. Ich bin einfach froh, dass es wieder losgeht. Hoffe für uns alle, dass wir die Saison zu Ende spielen können und dann im Juni abgerechnet wird und nicht so wie letztes Jahr. In diesem Sinne wünsche allen Gesundheit, viel Glück und eine verletzungsfreie Saison!“