Mayrhofen erkämpft sich nach 0:2 Punkt gegen Brixen

Details Sonntag, 23. August 2020 13:18

Beim Herbstmeister 2019 der Landesliga Ost, SVG Mayrhofen, stottert der Motor in der Eröffnungsphase der Meisterschaft ein wenig. Gegen den SV Brixen hat es gerade noch zu einem Punkt gereicht, nachdem Brixen bereits mit 2:0 geführt hatte. Erst in der Nachspielzeit per Elfmeter das 2:2 für Mayrhofen. Stumm gegen Münster musste abgesagt werden, ein Nachtragstermin steht noch nicht fest. Kolsass/Weer gegen Hippach wird am 8. September 2020 um 20 Uhr nachgetragen. Kufstein II hat mittlerweile die Tabellenführung übernommen – in Kirchdorf holt Kufstein mit einem 3:1 bereits am Freitag drei Punkte.

Brixen war schon auf der Siegerstraße unterwegs

Die Gäste, die vom Ex-Nationalspieler Andreas Hölzl betreut und trainiert werden, präsentierten sich in Mayrhofen bärenstark. Mit gutem Pressing und schnellem Spiel brachten sie die Hausherren des Öfteren in arge Bedrängnis. Das 0:1 durch Michael Grahammer entstand dann auch aufgrund einer Pressingsituation: Mayrhofens Tormann Sliskovic hatte keine Chance und konnte den Ball nur mehr aus dem Tor herausholen. Die Hausherren fanden vor der Pause nicht zu ihrer Form, daher war die Halbzeitführung der Gäste mehr als verdient.

Im zweiten Abschnitt brachten die Einwechselungen von Patrick Eberharter und Kevin Geisler, sowie eine Systemumstellung den erhofften Umschwung, obwohl die Schützlinge von Hölzl immer wieder durch gefährliches Umschaltspiel zu Gefallen wussten. 60. Minute - wieder war es Michael Grahammer, der aus einen solch schnellen Angriff auf 2:0 für Brixen stellen konnte. Die Zillertaler überzeugten aber durch enormen Einsatz und großem Kämpferherz, sodass sich das Spiel - langsam aber sicher - zu „drehen“ begann. Der Anschlusstreffer (76.) durch Patrick Eberharter war die Folge vom unermüdlichen Anrennen. Freistöße und Eckbälle, obwohl stets gefährlich, wurden sichere Beute vom guten Gästetormann Martin Kreidl. In der Nachspielzeit (90.+4) dann doch noch der Ausgleichstreffer: Ante Pinjuh verwandelte per Elfmeter, nach einem Foul am durchlaufenden Martin Knauer, ganz sicher zum 2:2.

„Ein glücklicher Punkt für uns, letztlich aber doch verdient, da die Mannschaft enorme Moral zeigte“, so der sportliche Leiter der SVg Reini Hofer.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Christoph Hanser und Lorenz Moigg

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten