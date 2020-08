Coach von Schwoich nach Sieg über Buch: „Befreiungsschlag für unsere Köpfe!“

Details Dienstag, 25. August 2020 21:03

Erster voller Erfolg für den FC Riederbau Schwoich in der dritten Runde der Landesliga Ost. Nach guten Vorstellungen, die unbelohnt blieben, gelang Schwoich im Finish gegen den FC Buch ein 2:0 Erfolg. Die Tabelle etwas unübersichtlich – einige Spiele mussten verschoben werden. Es gibt bislang drei Mannschaften ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze – Kufstein II, Münster und Hippach. Kolsass/Weer gehört im Prinzip auch dazu, aber Kolsass hat erst ein Spiel ausgetragen, das Trio an der Tabellenspitze drei Partien. Die verschobenen Partien der dritten Runde zwischen Stumm und Münster bzw. Kolsass und Hippach werden am 8. September 2020 nachgetragen.

Entscheidung in der Schlussviertelstunde

Thomas Reinsberger, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Endlich brachten wir unsere guten Leistungen in den Cupspielen sowie Freundschaftsspielen auf den Platz. Wir wurden solange nicht dafür belohnt und gegen einen starken Gegner FC Buch konnten wir einen verdienten Sieg einfahren! Wir spielten von Anfang an sehr konzentriert und mit sehr viel Leidenschaft. Wir mussten unsere komplette Innenverteidigung durch Verletzungen, Urlaube, etc. vorgeben aber meine Jungs machten es wie „Routiniers“. Jeder auf seiner Position spielte das, was wir besprochen haben und wuchs mit Andauer des Spieles über sich hinaus!

Jedoch machten es uns die Bucher in der ersten Halbzeit sehr schwer. In der zweiten Halbzeit übernahmen wir mehr und mehr das Zepter und erarbeiteten uns Torchance um Torchance! Das Tor von Benjamin Suljic in der 76. Minute war dann die Belohnung für dieses intensive Spiel. Und mit dem zweiten Tor durch Sandro Klein in der 81. Minute wusste jeder am Platz: heute ist es soweit, dass wir endlich unseren Fluch besiegen.

Ich bin stolz auf meine Mannschaft und hatte nach dem Spiel Gänsehaut, da ich die Erleichterung meiner Spieler im Gesicht sah und der Druck endlich zu gewinnen von uns fiel. Kampfgeist, Siegeswille, der Glaube an sich selbst, war in jeder Sekunden in diesem Spiel von meinen Spielern ersichtlich. Dickes Pauschallob für das ganze Team! Kurz feiern wahr erlaubt, aber jetzt heißt es dieses Feuer mit zum sehr schwierigen Auswärtsmatch nach Angerberg zu nehmen!“

Beste Spieler FC Riederbau Schwoich: Emil Bubalo (linkes Mittelfeld), Manuel Huber (zentrales Mittelfeld), Alexander Atzl (Innenverteidigung)

