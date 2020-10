SV Brixen erobert mit Sieg in Thiersee Tabellenplatz zwei!

Details Dienstag, 20. Oktober 2020 12:57

Hochspannung nach der elften Runde der Landesliga Ost. SVG Mayrhofen holt weiter auf – ein 3:1 Erfolg beim Schlager in Kufstein. Der SV Brixen nützt die Gunst der Stunde und setzt sich mit einem 3:1 Erfolg beim SV Thiersee auf Tabellenplatz zwei. Real führt also Mayrhofen drei Punkte vor Brixen und Kufstein II. In Zeiten von Corona gibt es aber auch immer eine zweite Wertung – jene nach Verlustpunkten. Münster ist in dieser Wertung die klare Nummer eins – fünf Punkte vor Mayrhofen und Kufstein.

Starke Vorstellung des SV Brixen in Thiersee

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Thiersee kam von Beginn an viel besser in die Partie und auch viel besser mit dem extrem rutschigen Terrain zurecht und dadurch kamen sie in den ersten zehn Spielminuten zu zwei guten Einschussmöglichkeiten. 19 Minute: Durch einen Ballverlust in unserem Mittelfeld spielte den Thiersee den Ball sofort schnörkellos nach vorne und der Angreifer Georg Gruber überhob unseren herlaufender Torwart Flo Hetzenauer, welcher unseren Stammtorhüter, exzellent vertrat!

Dieses Gegentor war ein Weckruf für meine Mannschaft und ab diesem Moment bekamen wir die Partie immer besser in Griff! Durch gute Kombination kamen war etliche Male vors gegnerische Tor. Schlussendlich führte auch eine dieser vorgetragenen Angriffe zum Elfmeter, wobei unser Flügelflitzer Philipp Schmidt vom Torwart nur noch mit einem Foul zu stoppen war. Diesen Penalty verwertete Stefan Bucher in gewohnt sicherer Manier.

Nach Wiederanpfiff nahmen war den Schwung aus der ersten Halbzeit mit und so gingen wir zu diesem Zeitpunkt durch eine Superkombination der Offensive durch Michael Grahammer verdient mit 2:1 in Führung. Thiersee bot uns, in einem über neunzig Minuten sehr kampfbetonten Spiel, richtig Paroli und so kam es immer wieder durch zahlreiche hohe Bälle der Thierseer zu gefährlichen Situationen, ohne dabei zwingende Möglichkeiten vorzufinden!

Als dann doch einer diesen oben genannten Bälle durchflutschte und unser Torwart herausstürmte und vorzeitig vor dem Stürmer am Ball war, entschied der Schiedsrichter zur Verwunderung vieler auf einen schmeichelhaften Elfmeter für Thiersee, welcher jedoch glücklicherweise an die Stange ging! Wir hielten das Spiel zunehmend unter Kontrolle, verteidigten die weiten Bälle zunehmend ganz sicher und setzten weiterhin gute Angriffe, einer davon führte schlussendlich zum 3:1. Stark vorgetragen von Markus Grahammer, gekonnt von Alexander Astl in Szene gesetzt, netzte Tobi Reiter zum 3:1 abgeklärt ein.

Über neunzig Minuten ein verdienter Sieg meiner Mannschaft gegen einen extrem kampfstarken Gegner! Pauschallob für den kämpferischen Einsatz - spielerisch können wir mehr, dies war jedoch dem schwierigen Untergrund und dem guten Gegner geschuldet!“

Beste Spieler SV Brixen: Hetzenauer Flo (TW), Bucher Stefan (LM), Grahammer Markus (ZM), Grahammer Michael (ST)