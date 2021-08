Thomas Schnellrieder und Mario Schiestl analysieren Angerberg gegen Hippach

Details Montag, 02. August 2021 20:29

Tolle Moral des SK Hippach in der zweiten Runde der Landesliga Ost. Trotz eines 0:3 Rückstandes binnen zehn Minuten beim SV Angerberg ließ sich die Mannschaft nie hängen und hatte in der letzten Aktion der Partie sogar noch das 3:3 am Fuß. Es reicht aber nicht mehr ganz für einen Punkt – Angerberg gewinnt mit 3:2 und setzt sich auf Platz vier der Tabelle. Der Schlager der kommenden Runde steht damit auch fest – Angerberg ist am 6. August 2021 beim aktuellen Tabellenführer Söll zu Gast.

Starke Phase von Angerberg – 3:0 Führung binnen zehn Minuten

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Im zweiten Heimspiel hintereinander traf man diesmal auf den SK Hippach aus dem Zillertal. Auch die Gäste starteten mit einem 1:1 Unentschieden in die Saison. Und auch so wie die Heimmannschaft schied man unter der Woche in der ersten Runde des Tiroler Fußballcups aus. Man durfte also gespannt sein, wie die beiden Mannschaften das Spiel anlegen würden.

Die erste Möglichkeit hatten die Hausherren, im Gegenzug lag die Führung der Gäste in der Luft. Dann kamen die Minuten des SVA. Binnen zehn Minuten schoss man eine 3:0 Führung heraus. Zuerst nahm Christoph Gschösser Maß und schlenzte den Ball aus zwanzig Meter Entfernung am Gästetorhüter vorbei zur 1:0 Führung. Acht Minuten später schloss Andreas Mayr eine schöne Kombination im zweiten Versuch zum 2:0 ab. Und wieder zwei Minuten später traf abermals Christoph Gschösser zum 3:0. Auch diesmal ein sehr schön heraus gespielter Treffer. Kollektives Staunen auf den Tribünen ob dieses Spielstandes. Allerdings konnte der SK Hippach noch vor der Pause auf 1:3 verkürzen. Torhüter Martin Silberberger konnte zunächst noch einen Treffer mit einer tollen Parade verhindern, gegen den Nachschuss war er aber machtlos. Nochmals musste der SVA-Torhüter bei einem sehenswerten Volleyschuss der Gäste sein ganzes Können aufbieten. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

In Halbzeit zwei passierte lange Zeit nicht viel. Hippach versuchte die Schlagzahl zu erhöhen, ohne jedoch Gefahr auszustrahlen. Christoph Gschösser hatte die endgültige Entscheidung am Fuß, verzog allerdings seinen Schuss. In der vierminütigen Nachspielzeit kam dann doch nochmals Spannung in die Partie. In Minute 92 gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 2:3. Nun warf Hippach alles nach vor und kam Sekunden vor dem Abpfiff noch zu einem Abschluss. Doch glücklicherweise ging der Schuss am langen Eck vorbei. Somit blieb es beim 3:2 Sieg des SV Angerberg. Gratulation der Mannschaft von Trainer Thomas Handle. Mit vier Punkten aus den beiden ersten Spielen kann man von einem gelungenen Saisonauftakt reden. Bereits am kommenden Freitag, dem 6. August 2021, geht es weiter. Man gastiert auswärts beim momentanen Tabellenführer und Absteiger aus der Tiroler Liga, dem FC Söll.“

Kämpferisch und spielerisch überzeugend - trotz Niederlage!

Mario Schiestl, Trainer SK Hippach: „Die KM I war am gestrigen Sonntag beim SVA zu Gast und erwischte trotz guten Möglichkeiten beider Mannschaften in der Anfangsphase einen denkbar schlechten Start. Nach teilweise individuellen Fehlern musste man bereits nach siebzehn Minuten drei Gegentreffer hinnehmen und zudem Markus Eberharter früh verletzt vom Feld nehmen. Mein Team zeigte jedoch Moral und antwortete in Minute 24 mit dem 3:1 Gegentreffer durch Matthias Eberharter. Die Spielanteile verschoben sich immer mehr zu unseren Gunsten, und so konnten wir vor allem durch Matthias Huber zu einigen guten Torchancen gelangen. Die Gastgeber kamen durch Konterangriffe immer wieder gefährlich vor unser Tor, dennoch konnte Matthias Eberharter nach einer Halbfeldflanke von Lukas Daum mit dem fälligen Treffer den Vorsprung Angerbergs verkürzen (90+2‘). Mit der letzten Aktion in einer spannenden Partie hatte unser Kapitän Christoph Hanser noch den Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss ging jedoch knapp am langen Pfosten vorbei ins Toraus. Trotz einer kämpferisch und spielerisch überzeugenden Vorstellung unserer Mannschaft, musste man sich so den Gastgebern aus Angerberg knapp geschlagen geben.“

