Angerberg fordert Tabellenführer Söll auswärts voll – und verliert!

Details Dienstag, 10. August 2021 02:02

In der dritten Runde der Landesliga Ost scheitert der SV Angerberg im Abschluss – der Ball will einfach nicht in den Kasten des Tabellenführers FC Ager Söll. Söll gewinnt mit 2:0 und Angerberg fällt damit in das Tabellenmittelfeld zurück. Damit führt Söll führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Buch an, der in Kramsach mit 2:1 gewinnt.

Spielanaylse Söll gegen Angerberg von Thomas Schnellrieder aus der Sicht von Angerberg

Tore, die man nicht erzielt, die bekommt man!

Die oben zitierte Fußballweisheit bewahrheitete sich am Freitagabend beim Auswärtsspiel unserer Mannschaft in Söll. Und dieser Satz war dem sportlichen Leiter des SVA, Dominik Billa, sogar 3€ für das „Fußball-Phrasenschwein“ wert. Zum Spiel – gegen den Absteiger aus der Tiroler Liga war man über neunzig Minuten ebenbürtig. Der einzige Unterschied – die Chancenverwertung. Die abermals junge Angerberger Mannschaft, von Trainer Thomas Handle sehr gut eingestellt, spielte am Söller Kunstrasen von Beginn an gut mit, ließ für den Gegner nicht allzu viel zu, kam selbst immer wieder gefährlich vor das Heimtor. Nur gegen Ende der ersten Halbzeit verlor man ein wenig den Faden. In dieser Phase war Söll besser und kam einige Male gefährlich vor das Tor von Goalie Martin Silberberger. Dieser hielt aber seinen „Kasten“ sauber und so stand nach 45 Minuten ein torloses Remis an der Anzeigentafel.

Halbzeit zwei begann dann mit einem Paukenschlag. Angerberg scheint noch nicht ganz am Platz angekommen zu sein, da stand es plötzlich 1:0 für die Hausherren durch Isik Esen. Diese nutzen in der 46. Minute eine eher harmlose Situation eiskalt aus. Mehrmals hätte dabei unsere Mannschaft davor die Möglichkeit gehabt die Situation zu klären, doch wurden leider die falschen Entscheidungen getroffen. Der SVA zeigte sich aber von diesem Rückstand nicht weiter geschockt. Im Gegenteil, die Mannschaft verstärkte ihre Bemühungen und kam zu einigen „hundertprozentigen“ Tormöglichkeiten. Zum Teil lief man dabei allein auf den Söller Torhüter zu. Doch an diesem Abend wollte der Ball einfach nicht ins gegnerische Tor. Vor allem Christoph Gschösser klebte das Pech förmlich am Schuh. Und so kam es, wie es in solchen Spielen sehr oft kommt – der FC Söll erzielte das entscheidende 2:0 durch Mario Treichl. Auch dieser Treffer sehr unglücklich, war es doch keine klare Möglichkeit sondern letztlich so etwas Ähnliches wie ein „Bing-Bong“-Tor.

Fazit: Unsere junge Mannschaft konnte mit dem Tiroler-Liga Absteiger sehr gut mithalten und war diesem ebenbürtig. Die Mannschaft hätte sich auf alle Fälle ein Remis verdient gehabt. In der kommenden Trainingswoche wird an der Chancenverwertung gearbeitet – dann kann man es am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr im Heimspiel gegen den FC Kufstein II besser machen.

Angerberg spielte mit folgendem Kader:

Martin Silberberger – Hans-Peter Taxacher, Christian Hagleitner, Florian Schwarzenauer, Marcel Hager – Andreas Mayr, Kapitän Damian Maier, Alexander Fischer, Fabian Kofler - Christoph Gschösser, Dominik Spitzer - Lukas Lechner, Manuel Perthaler, Florens Thurner

