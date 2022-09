Verrückte vier Minuten des Christoph Gschösser von Angerberg gegen Stumm

Details Montag, 26. September 2022 20:52

SV Angerberg gegen SVG Stumm hieß das Duell in der neunten Runde der Landesliga Ost. Bis in die letzten Spielminuten hinein ein äußerst spannendes Duell auf Augenhöhe. Das Ergebnis mit 5:1 für Angerberg gibt allerdings diesen Spielverlauf nicht wieder. In den letzten Minuten weltrekordverdächtiger Hattrick von Christoph Gschösser binnen vier Minuten!

Duell auf Augenhöhe – mit unglaublichem Hattrick im Finish

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Der SV Angerberg gab die richtige Antwort auf die Niederlage im Derby gegen Breitenbach. Eine gut spielende SVG Stumm wurde, im Ergebnis vielleicht etwas zu hoch, mit 5:1 in die Schranken verwiesen.

Doch der Start in diese Partie war alles andere als verheißungsvoll. Die Gäste zeigten sich von Beginn an sehr aggressiv, lauf- und spielfreudig. In der 4. Minute rutschte Goalie Julian Torggler im Anschluss an einen Rückpass aus, und schon stand es 0:1 für die Gäste. Diese spielten in der Folge weiterhin ein hohes Tempo und versuchten den zweiten Treffer zu erzielen. Ein Torerfolg blieb ihnen aber verwehrt. In Minute 27 „luxte“ Marcel Hager auf der linken Seite seinem Gegenspieler den Ball ab, bediente Christoph Gschösser mustergültig und dieser erzielte den 1:1 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Angerberg kam verbessert aus der Pause. In der 51. Minute wurde ein perfekter Spielzug nach präziser Flanke von Alex Fischer zum 2:1-Führungstreffer abgeschlossen. Als Torschütze ließ sich Thomas Auer mit einem wuchtigen Kopfball feiern. Die Gäste steckten aber nicht auf. Immer wieder kamen sie gefährlich vor das heimische Tor, bei einem Kopfball verhinderte die Querlatte den Ausgleich. Im Gegenzug kam der SVA aus Kontern zu sehr guten Möglichkeiten, die aber sträflich vergeben wurden. Normalerweise rächt sich so eine Chancenverwertung, doch diesmal wurde das Fußballgesetz außer Kraft gesetzt. Stumm warf nun alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Das ermöglichte Angerberg noch mehr Konter. Als alles schon mit einem knappen Sieg der Heimmannschaft rechnete, kamen die „verrückten Minuten“ des Christoph Gschösser. Binnen vier Minuten erzielte er einen „lupenreinen“ Hattrick zum 5:1 Endstand.

Trainer Thomas Handle scheint unter der Woche die richtigen Worte gefunden zu haben und hat das Team wieder einmal sehr gut auf den Gegner eingestellt. Nach dem fünften Sieg hält man nun bei siebzehn Punkten, liegt ex aequo mit Kufstein und Jenbach auf Platz zwei – vier Punkte hinter Tabellenführer Breitenbach. Weiter geht es am kommenden Samstag, dem 1. Oktober 2022, mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Buch!“