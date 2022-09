Kufstein II gewinnt in Buch – Bruckhäusl in Thiersee

Details Montag, 26. September 2022 20:29

Wichtiger Dreier für den FC Bruckhäusl in der neunten Runde der Landesliga Ost. Der SV Thiersee konnte auswärts mit 3:1 besiegt werden und damit überholt Bruckhäusl in der Tabelle Thiersee und setzt sich auf Platz neun. Ebenfalls 3:1 gewinnt der FC Kufstein II beim FC Buch – gelungener Einstand des neuen Kufstein II Trainers Niko Praschberger mit einem Remis und einem vollen Erfolg. Leader Breitenbach lässt mit einem 2:0 auswärts gegen Kolsass/weer nichts anbrennen. Breitenbach hat damit den Vorsprung auf Jenbach (1:2 in Söll) auf vier Punkte vergrößert. Ebenso siebzehn Punkte am Konto wie Jenbach haben nun Kufstein II und Angerberg.

Arbeitssieg in Thiersee

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Das Spiel startet mit einem Schock, schon nach einer Minute knallt Mario Barisic im Kopfballduell mit einem Gegner zusammen und wird mit einem tiefen Cut von der Rettung ins Krankenhaus befördert. Wenige Minuten später holt sich Manfred Seiwald eine blutige Nase und auch Kapitän Klausner kann nach einem Kopf-Crash nur angeschlagen weitermachen. So endete eine eigenartige erste Halbzeit mit 0:0, in der Alex Kögl mit einem Abseitstor und Christoph Huber mit einem Drop-Kick der Führung nahe waren.

In der zweiten Hälfte werden zuerst die Gastgeber nach einem Freistoß gefährlich. Der nach dem Goalie-Fiasko des letzten Wochenendes (Horngacher und Oberhuber fallen beide monatelang aus) reaktivierte Christian Gründhammer entschärft klasse. In der 60. Minute trifft Thomas Feiersinger nach Seiwald-Freistoß zum 0:1. Dann zeichnet sich Gründhammer noch zweimal aus. In der 77. Minute eine kuriose Szene, Alex Kögl schließt ab, trifft die linke Innenstange, von dort springt der Ball auf die rechte Innenstange und dann noch einmal quer durch den Strafraum. Dann folgen ähnlich verrückte Minuten wie letzte Woche gegen Brixen. In der 80. Minute trifft Matteo Schöbel per Volley nach Kögl-Flanke, direkt im Gegenzug in der 81. Minute verkürzt Thiersee auf 1:2. Wieder nur eine Minute später trifft Kögl nach Schöbel-Pass zum 1:3 und direkt wieder in der nächsten Aktion trifft Thiersee die Stange. So endet eine zerfahrene Partie mit einem 3:1-Auswärtssieg. Weiter geht es am nächsten Samstag, dem 1. Oktober 2022, zu Hause im Derby gegen Söll - Anstoß 19 Uhr!“

Leckerbissen: Buch gegen Kufstein II

Niko Praschberger, Trainer FC Kufstein II: „Ein Spiel mit zwei sehr spielstarken Mannschaften und ein echter Leckerbissen für die Zuschauer. Es wurde viel geboten und über neunzig Minuten gesehen haben wir den Sieg verdient. Einige Chancen haben wir aber auch liegen gelassen. Buch ebenfalls mit einigen Möglichkeiten. Bin mit meinem Einstand – Remis und Sieg – als Trainer zufrieden. Wir konnten in Buch durch Tolga Kesici in der 27. Minute in Führung gehen. Das 2:0 von Alexander März in der 55. Minute. Burak Güner stellt in Minute 69 auf 3:0. Luka Marijanovic gelingt das 1:3 in der 82. Minute. Wir hatten ein Chancenübergewicht, verdienter Erfolg. Es macht sehr großen Spaß, mit den jungen Kickern zu arbeiten!“