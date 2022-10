Buch siegt gegen Angerberg und klettert vier Tabellenplätze nach oben

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 16:17

Der FC Buch ist in der zehnten Runde der Landesliga Ost der Tabellenspitze wieder etwas näher gekommen. Ein 2:0 Erfolg gegen den SV Angerberg und die Niederlage des Leaders Breitenbach (2:3 gegen Kramsach) sind der Grund. Auch Kufstein II (3:2 gegen Jenbach) und Brixen (6:1 in Schwoich) nützen die Gunst der Stunde.

Mangelnde Chancenauswertung von Buch

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Gegen eine tief stehende Angerberg Mannschaft, spielten die Jungs sehr diszipliniert und geduldig. Das Spiel hätte schon in den ersten dreißig Minuten entschieden sein können, aber die vielen sehr schön heraus gespielten Möglichkeiten konnten wir nicht in Tore umzuwandeln. Angerberg kommt in der gesamten ersten Halbzeit zweimal nach guten Umschaltmomenten gefährlich vor unser Tor, aber unser Keeper ist zur Stelle.

Die hochverdiente Führung erzielten wir nach einem schönen Chipball von Jovan Trailovic hinter die Abwehrkette auf Jakob Gasteiger, der trocken zum 1:0 einschiebt. Bis zur Halbzeit schaffen wir es uns noch einige schöne Möglichkeiten zu erspielen, die wir leider nicht verwerten können an diesem Tag.

Gleich nach der Halbzeit können wir zwei fast idente Umschaltaktionen über unsere linke Angriffsseite nicht nutzen. Danach drückt uns Angerberg immer mehr in die eigene Hälfte und wird immer stärker. Sie kommen zu drei guten Abschlussaktionen aus der Distanz, doch unser Goalie reagiert bei allen drei Schüssen sehr gut. Wir versäumen es in dieser Phase die guten Kontermöglichkeiten auszuspielen oder scheiterten am Torabschluss, somit wurde die Schlussphase noch mal richtig hektisch und nach einem langen Ball von Angerberg kommt es in unserem Strafraum noch einmal zu einem Zweikampf, wo der SVA Elfmeter fordert. Der Pfiff des Schiedsrichters bleibt aber aus und im Gegenzug kann Lorenz Söllner nach abermaligem Assist von Jovan Trailovic den Endstand fixieren.

Fazit: Eine sehr gute Mannschaftsleistung von uns, wobei wir spielerisch immer wieder super Lösungen gefunden haben gegen einen tief stehenden, kompakten Gegner. Einzig die mangelnde Chancenauswertung von uns hat dieses Spiel lange offengehalten. In Summe ein verdienter Sieg für meine Mannschaft.“

Beste Spieler FC Buch: Parlak (TW), Papic (IV), Trailovic (ZM), Larch (RM)

Beste Spieler SV Angerberg: Troggler (TW), Fischer (ZM)