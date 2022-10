Bruckhäusl schafft im stimmungsvollen Derby gegen Söll Anschluss an das Tabellenmittelfeld

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 18:47

Mit dem vierten Sieg in der laufenden Saison der Landesliga Ost arbeitet sich der FC Bruckhäusl nach oben. Auf Platz sechs fehlen nach dem klaren 3:0 gegen den FC Ager Söll nur mehr vier Punkte. Bruckhäusl spielt am 8.10.22 in Jenbach, Söll empfängt am 7.10. Walchsee. Dazu gibt es zwei echte Schlager. Leader Breitenbach tritt am 8.10. um 17 Uhr in Brixen an, Angerberg empfängt am 8.10. um 16:30 Uhr Kufstein II.

Souveräner Derbysieg gegen Söll

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Vor toller Derby-Kulisse, trotz nasskalten Wetter, haben die Brooks das Spiel stets im Griff. Die beste Chance in der Anfangsphase haben zwar die Gäste, Keeper Gründhammer entschärft aber. In der 22. Minute ein genialer Spielzug unserer Mannschaft. Thomas Feiersinger mit einem Energieanfall über die rechte Seite, spielt in die Mitte zu Matteo Schöbel und der bedient nach einer Körpertäuschung den perfekt mitgelaufenen Kapitän Cecco Klausner. Dessen Abschluss geht unhaltbar ins lange Eck. Die Söller, keineswegs chancenlos, kommen auch zu zwei gefährlichen Abschlüssen, es sind aber die Brook's die in der Nachspielzeit der 1. Häfte das 2:0 erzielen. Flo Silberberger schickt Sturmpartner Alex Kögl steil, der kollidiert mit dem Gäste-Keeper und der Ball springt zu Matteo Schöbel. Dessen Abschluss aus gut zwanzig Metern kann vom zurückeilenden Goalie nicht mehr gehalten werden.

Die zweite Halbzeit startet denkbar schlecht, Christoph Huber kann seinen Gegenspieler zweimal nur durch ein Foul stoppen und sieht innerhalb von fünf Minuten Gelb-Rot. Doch auch in Unterzahl lässt der FCB nichts anbrennen, die Söller werden nur noch einmal richtig gefährlich. Ansonsten hat unsere Mannschaft alles im Griff und erhöht in der 85. Minute noch auf 3:0, als Alex Kögl sich über links durchsetzt und Flo Silberberger bedient.

Ein ungefährdeter Sieg, der teuer erkauft wurde. Der starke Thomas Feiersinger scheidet mit einer Knieverletzung aus und ist nach erster Diagnose wohl nach Horngacher, Oberhuber, Steinwender und Papp der nächste Spieler, für den die Herbstsaison gelaufen ist.

Weiter geht es am kommenden Samstag, dem 8.10.22, auswärts in Jenbach, Anstoß ist um 17 Uhr.“