Stumm gewinnt Mittelfeldduell in Kramsach – Walchsee kann in Söll nicht punkten

Auftakt zur elften Runde der Landesliga Ost mit wichtigen Spielen für Mannschaften des Tabellenmittelfeldes. Im Duell zwischen dem FC Kramsach/Brandenberg und der SVG Stumm hat nur ein Dreier gezählt, um den Tabellenplatz zu festigen. Stumm gelingt ein recht ungefährdetes 2:0 in Kramsach und damit behält man die Top-Plätze der Liga weiter im Blickfeld. Angesichts der Ligareform 2023/24 wird das sehr wichtig sein, um eventuell den Lift nach oben nehmen zu können. Für den SV Walchsee ging es um wichtige Punkte am Tabellenende – aber in Söll konnte mit einem 1:4 kein Punkt mitgenommen werden. Am Samstag folgt der Schlager zwischen Brixen und Breitenbach, am Sonntag stehen sich Angerberg und Kufstein II gegenüber. Sicherlich zwei richtungsweisende Spiele der Hinrunde.

Stumm hat Partie in Kramsach sehr gut unter Kontrolle

Franz Josef Eberharter, Trainer SVG Stumm: „Eine sehr lässige Vorstellung meiner Mannschaft heute. Wir hatten alles im Detail vorab besprochen und das Team hat es zu hundert Prozent umgesetzt. Kämpferisch und taktisch haben wir eine sehr dominante Vorstellung geboten. Offensiv kam von der Heimelf nicht viel – ich habe fast keine konkrete Möglichkeit gesehen. In der 17. Minute konnten wir nach einem Freistoß und einem Gestocher vor den Kasten der Heimelf in Führung gehen. Der Torschütze war Markus Dengg. Wir hatten das Spiel dann sehr gut in der Kontrolle, konnten aber die Führung nicht ausbauen. Erst ein sehr gut vorgetragener Konter in der 87 Minute, der von Stefan Schragl abgeschlossen wurde, hat auch ergebnismäßig den Sack zugemacht. Ein absolut verdienter Erfolg!“

Markus Stöckl und Andreas Bauer mit Doppelpack für Söll gegen Walchsee

Mario Gschwendtner, Trainer FC Ager Söll: „Das war eine sehr gute Partie von uns heute. Obwohl einige Stammkaderspieler aus verschiedensten Gründen heute gefehlt haben, hatten wir fast immer das Heft in der Hand. Bis zu unserer Führung in der 32. Minute hätten aber auch die Gäste in Führung gehen können. In der 32. Minute hat dann Markus Stöckl das 1:0 erzielt. Und wir konnten nach legen, oder besser gesagt Markus gelingt kurz vor der Pause das 2:0. Das hat natürlich zusätzliche Sicherheit gegeben. Optimal auch der Start in Hälfte zwei – 3:0 durch Andreas Bauer in der 49. Minute. Damit war eigentlich die Partie entschieden. Wir konnten in der 75. Minute noch durch Andreas Bauer das 4:0 erzielen. In der Nachspielzeit gelingt Florian Deitmar das 1:4 aus der Sicht der Gäste. Dabei blieb es dann auch.“