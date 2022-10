Angerberg gewinnt richtungsweisende Partie gegen Kufstein II

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:17

Noch einmal wesentlich enger ist es nach der elfte Runde der Landesliga Ost an der Tabellenspitze geworden. Leader Breitenbach holt im ersten Spitzenspiel in Brixen ein 1:1. Jenbach setzt sich gegen Bruckhäusl 2:1 durch und der SV Angerberg zeigt eine ganz tolle Vorstellung beim 2:0 Erfolg gegen Kufstein II. Damit trennen die Top-5 Breitenbach, Jenbach, Angerberg, Kufstein II und Brixen nur drei Punkte!

Starke Vorstellung von Angerberg gegen Kufstein II

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Die Hausherren konnten mit einem Sieg auf Platz drei in der Tabelle vorstoßen, die Gäste würden mit einem Sieg sogar die Tabellenführung übernehmen. Man konnte also getrost vom Topspiel der Runde sprechen.

Und dieses begann für den SVA mit einem Knalleffekt. Freistoß in der ersten Minute, Christoph Gschösser trat an und zirkelte den Ball vorbei an der Mauer ins kurze Eck zur 1:0-Führung. Die Gäste zeigten sich kurzzeitig geschockt, Alex Fischer entwischte der Abwehr und war auf dem Weg zum zweiten Tor, doch der Gästetorhüter parierte. Mit der Zeit kamen die Gäste besser ins Spiel, kombinierten zum Teil recht gefällig, doch die Abwehr des SVA stand an diesem Nachmittag felsenfest. Selbst kam man immer wieder zu Möglichkeiten, die jedoch ungenützt blieben. Das Spiel wurde recht intensiv geführt, was auch die insgesamt acht gelben Karten belegten. Mit der knappen Angerberger Führung ging es in die Halbzeitpause.

Zu Beginn des zweiten Abschnittes übernahm Kufstein das Kommando, dominierte vor allem das Mittelfeld, doch zwingende Abschlüsse konnten nicht verzeichnet werden. Angerberg verlegte sich eher auf vereinzelte Konter, die immer wieder Gefahr für die Gäste brachten. Doch noch schaute nichts Zählbares heraus. In der 82. Minute wurde dann einer dieser Konter perfekt zu Ende gespielt. Christoph Gschösser wurde auf der linken Seite ideal eingesetzt, seine Übersicht und sein Querpass brachte Alex Fischer allein vor dem Gästetorhüter in Stellung. Dieser behielt diesmal die Nerven und schoss zum 2:0 ein. Somit war das Spiel entschieden. Der umsichtige und gut agierende Schiedsrichter Martin Bär sorgte für eine Schrecksekunde, als er gegen Ende des Spieles plötzlich, scheinbar verletzt, am Boden lag. Doch glücklicherweise erwies sich alles als halb so schlimm und der Spielleiter konnte das Match zu Ende bringen.

Mit diesem Sieg kletterte der SV Angerberg in der Tabelle mit zwanzig Punkten auf Platz drei. Zwei Punkte fehlen auf Tabellenführer Breitenbach, punktegleich ist man mit dem SK Jenbach. Am kommenden Samstag, dem 15.10.2022, bestreitet Angerberg das letzte Heimspiel im Herbst. Um 16 Uhr heißt der Gegner SV Kolsass/Weer!“