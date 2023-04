Dreier von Söll in Buch und von Kramsach gegen Kufstein II

Details Sonntag, 02. April 2023 02:30

Es geht sehr eng zu in der Landesliga Ost! Nicht verwunderlich, dass auch in Runde fünfzehn die Tabelle durchgemischt würde. Dem SK Jenbach genügt ein 1:1 in Stumm um die Tabellenspitze zu erobern, denn Brixen unterliegt auswärts Kolsass/Weer sensationell klar mit 0:3. Auch Breitenbach kommt gegen den Tabellenletzten Bruckhäusl über ein 1:1 nicht hinaus. Voll punkten kann der FC Ager Söll in Buch (3:1) und der FC Kramsach/Brandenberg gegen den FC Kufstein II (4:1).

Coach von Söll: „Sensationelle Leistung meiner Mannschaft in Buch!“

Mario Gschwendtner, Trainer FC Ager Söll: „Ganz vorweg möchte ich betonen, dass die Platzverhältnisse sehr schwierig gewesen sind. So sind beide Mannschaften recht vorsichtig gestartet. Wir hatten einen recht günstigen Spielverlauf, bereits in Minute vier konnte Josef Präauer meine Mannschaft in Führung bringen. Buch hat eigentlich nur auf hohe Bälle gesetzt, aus meiner Sicht war deswegen die 2:0-Führung in der Nachspielzeit durch Jonas Gruber verdient. In der 62. Minute ist es dann kurz noch ergebnismäßig eng geworden, denn Ivan Popovic konnte auf 1:2 verkürzen. Jonas Gruber hat aber fünf Minuten später einen Strafstoß zum Endstand von 3:1 verwandelt. Uns haben heute vier wichtige Spieler gefehlt, eine sensationelle Leistung meiner Mannschaft. Wir sind mit sehr viel Kampfkraft aufgetreten und haben verdient gewonnen!“

Kramsach/Brandenberg setzt sich gegen Kufstein II durch

Rainer Rappold, Trainer FC Kramsach/Brandenberg: „Wir haben gut begonnen – sind in der neunten Minute durch Nico Brandstätter in Führung gegangen. Drei Minuten später ein abgefälschter Schuss der Gäste von Marlon Beslic und es stand 1:1. Kufstein spielerisch sehr stark, aber wir gingen in der 21. Minute durch Maximilian Moser abermals in Führung. Ein Knackpunkt im Spiel war sicher das schnelle 3:1 durch Matthias Lechner knapp nach Wiederanpfiff. Es ist aber eng geblieben, Kufstein hätte auf 2:3 verkürzen können. In der 61. Minute Rote Karte für Kufstein, in der 81. Minute das 4:1 durch Marcel Munter. Wir hatten in Hälfte zwei noch drei zusätzliche Sitzer, deswegen ist aus meiner Sicht der Sieg verdient. Aber ein 6:4 hätte dem Spielverlauf eher entsprochen!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei