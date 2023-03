SVG Stumm Stummerberg gewinnt Frühjahrsauftakt in Söll souverän mit 3:0!

Details Dienstag, 28. März 2023 02:53

Nach dem Dreier beim FC Ager Söll blickt SVG Stumm schon mit viel Spannung auf den kommenden Samstag. Am 1. April 2023 ist ab 17 Uhr der SK Jenbach zu Gast in Stumm. Ein Schlüsselspiel im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze der Landesliga Ost in die Tirol Liga. Jenbach steht aktuell am zweiten Aufstiegsplatz und hat drei Punkte Vorsprung auf Stumm. Die gesamte obere Tabellenhälfte kann sich noch Chancen auf die Top-2 ausrechnen, jede Runde könnte also schon ganz entscheidende, richtungsweisende Vorentscheidungen bringen.

Spielanalyse von Florian Troppmair aus der Sicht der SVG Stumm

Am vergangenen Samstag, dem 25.3.2023, startete auch die Landesliga-Ost in die Rückrunde. Unsere Mannschaft war zu Gast beim punktegleichen FC Söll. Bereits vor dem Spiel war klar, will man den Abstand zur oberen Tabellenhälfte halten, müssen wir gewinnen. Dementsprechend motiviert trat man die Reise in Richtung Salvenarena an.

Ein langes Abtasten gab es an diesem Tag nicht. Bereits in Minute zwei erzielte unser Topscorer Fabian Rieder das 1:0 für unser Team. Die Hausherren zeigten sich etwas geschockt vom frühen Führungstreffer und taten sich in der Folge schwer, das starke Kombinationsspiel unserer Jungs zu unterbinden. Nach einem herrlichen Zuspiel auf unsere Nummer fünf Markus Dengg, erzielte dieser mit einem gekonnten Lupfer über den herauseilenden Keeper bereits in der 29. Minute das 2:0. Zwar kamen die Hausherren ab Minute 35 etwas besser ins Spiel und hatten auch die ein oder andere Halbchance – richtig gefährlich wurde es bis zum Halbzeitpfiff allerdings nicht mehr.

Gleiches Bild auch im zweiten Spielabschnitt. Stumm die klar bessere und spielbestimmende Mannschaft und Söll tat sich weiterhin schwer ihr Spiel aufzuziehen. Mit dem 3:0 in der 59. Spielminute durch unseren Abräumer auf der Sechserposition Frank Wechselberger, war das Spiel schlussendlich entschieden. Die letzten 30 Minuten waren für beide Mannschaft ein besseres „Auslaufen“. Stumm musste nicht mehr und Söll konnte an diesem Tag ihre PS einfach nicht auf den Rasen bringen.

Durch diesen verdienten Sieg klettern wir in der Tabelle auf den 5. Platz (23 Punkte). Am kommenden Samstag, dem 1. April 2023, kommt es nun zu Hause zum Showdown zwischen unserer SVG Stumm Stummerberg und dem derzeit Zweitplatzierten (26 Punkte) SK Jenbach. Die Pfurtscheller-Elf konnte sich am ersten Spieltag nach der Winterpause gegen den Herbstmeister SV Breitenbach knapp mit 3:2 durchsetzen. Wir freuen uns also auf das Spitzenspiel am nächsten Spieltag, welches aufgrund der geografischen Lage gleichzeitig auch ein Bezirksderby ist.

