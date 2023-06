Bruckhäusl muss in die Abstiegsrelegation – Breitenbach verteidigt mit Sieg in Thiersee Platz zwei

Details Dienstag, 13. Juni 2023 00:36

In der vorletzten Runde der Landesliga Ost fiel auch die Entscheidung, welche Mannschaft aus dem Osten in die Abstiegsrelegation muss. Es ist der FC Bruckhäusl nach einem 0:2 gegen Kufstein II. Schwoich konnte mit einem 2:1 in Söll vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Brixen sichert sich mit einem 2:1 Heimerfolg gegen Stumm den Titel. Um den zweiten Aufstiegsplatz gibt es in der letzten Runden ein Fernduell zwischen Breitenbach und Jenbach. Der SV Breitenbach siegt auswärts gegen den SV Thiersee mit 2:0, der SK Jenach gewinnt gegen den SV Walchsee mit 3:0. Breitenbach hat einen Punkt Vorsprung auf Jenbach und spielt am 16. Juni 2023 zu Hause gegen Söll, der SK Jenbach tritt in Schwoich an. Ankick für alle Spiele der letzten Runde 2022/23 ist am 16. Juni 2023 um 18:30 Uhr.

Heimniederlage von Bruckhäusl gegen Kufstein besiegelt Abstiegsrelegation

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Tolle Kulisse und Stimmung im Anzensteinstadion, alles ist angerichtet für den Befreiungsschlag, doch die Gäste gehen gleich mit der ersten Angriffsaktion in Führung. In der sechsten Minute trifft Tolga Kesici zum 1:0 für Kufstein. Unsere Mannschaft dann wie gelähmt, bleibt in der kompletten Halbzeit ohne nennenswerte Aktion. Auch im zweiten Durchgang sind die Kufsteiner gefährlicher, die Brooks kommen erst ab der 70. Minute zu Chancen, diese werden aber vergeben. Ein Erol Kopfballtor wird noch wegen vermeintlichem Abseits aberkannt. Zu bedanken gilt es sich bei unseren treuen Zuschauern, die Woche für Woche unsere Mannschaft anfeuern, trotz oft enttäuschender Leistungen. Diesen Support werden wir noch zweimal brauchen, nach dem nun belanglosen Spiel am Freitag in Walchsee geht es in der Woche darauf in die Relegation mit Hin- und Rückspiel. Termine und Gegner stehen am Freitag, dem 16.7.2023, fest!“

Mühsamer Erfolg von Breitenbach in Thiersee

Stefan Oberhuber, Trainer SV Breitenbach: „Wir sind in Thiersee nur schwer auf Touren gekommen. Thiersee hatte die erste Großchance, unser Goalie hat super reagiert und uns vor dem Rückstand bewahrt. In der 37. Minute sind wir durch Dusan Vasic in Führung gegangen, kurz darauf eine zweite Gelbe Karte für einen Kicker von Thiersee. Trotzdem hatten wir in der zweiten Hälfte nicht mehr richtig gute Möglichkeiten, das 2:0 ist dann aber doch in der 73. Minute Noah Samer gelungen. Damit haben wir die Chance auf den Aufstieg gewahrt, ein sehr wichtiger Dreier!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei