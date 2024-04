Aufstiegswirrwarr: Der sportliche Leiter von Thiersee mit klaren Worten und sechs Treffer zwischen Söll und Bruckhäusl

Details Dienstag, 30. April 2024 00:59

Es wird wohl dabei bleiben – nur ein Aufsteiger aus der Landesliga Ost und einer aus der Landesliga West. Dafür muss in der Tirol Liga niemand absteigen. Man kann den Ausdruck „Wohlfühlliga“ durchaus verwenden. Dazu kommt ein generelles Aufstiegschaos von der 2. Liga ausgehend. Der Frust in den Landesligen ist verständlich. Dem SV Thiersee wird wahrscheinlich der 3:1 Erfolg im Spitzenspiel der 19. Runde der Landesliga Ost beim SK Jenbach puncto Aufstiegschance nicht mehr weiterhelfen. Absam führt mit fünf Zählern Vorsprung, eine Aufstiegsrelegation der Vizemeister wird es wohl nicht geben. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Dem FC Söll ist im Kampf um den Klassenerhalt ein 3:3 gegen den FC Bruckhäusl gelungen.

Bruckhäusl Analyse: 3:3 in Söll!

Der FCB mit einer ganz starken 1. Halbzeit. Nachdem man schon einige Chancen in der Anfangsphase hat, bringt Daniel Wieser die Mannschaft nach 27 Minuten mit 1:0 in Führung. Von Söll wenig zu sehen, Keeper Thomas Oberhuber muss in der 1. Hälfte nur einmal eingreifen. Kurz vor der Pause erzielen die Brooks auch noch das 2:0 - nach einem Angriff aus dem Lehrbuch. Kontinuierlicher Spielaufbau, Spielverlagerung, schneller Angriff über den Flügel und Sedat Erol verwertet die Huber-Hereingabe.

In der zweiten Halbzeit startet man bereits schon etwas nachlässig. Nach einem Standard wird dann aber Raphael Duregger zu Fall gebracht und Kapitän Andi Spitzenstätter erhöht nach knapp einer Stunde per Elfmeter auf 3:0. Wenig später der Anschlusstreffer für Söll, was dann folgt, sind Chancen auf beiden Seiten, wobei unserer Mannschaft die größeren Möglichkeiten hat und vergibt. Unter anderem wird, nachdem der Tormann schon umspielt ist, vor dem leeren Tor nur der Pfosten getroffen. Dann kommt Söll in der 89. Minute zum 2:3 nach einem Gestocher im Strafraum. Die Gastgeber bekommen neuen Schwung und in der 94. Minute fällt tatsächlich noch der Ausgleich.

Ein Spiel, das man eigentlich komplett im Griff hat und schon früher entscheiden muss. Ein Gegner, der sich trotz 0:3 Rückstand nicht aufgibt - so bekommen unserer zahlreich mitgereisten Fans wieder zahlreiche Tore zu sehen. Weiter geht es mit dem nächsten Heimspiel. Diese Woche am Freitag , dem 3. Mai 2024, Anpfiff gegen Kirchdorf um 19 Uhr.

Thiersee gewinnt Spitzenspiel in Jenbach

Martin Pfluger, sportlicher Leiter SV Thiersee: „Nachdem letzte Woche die ungeschlagene Serie von fünfzehn Spielen durch eine Niederlage im Derby gegen Schwoich endete, war man im Spitzenspiel gegen Jenbach auf Wiedergutmachung aus, dementsprechend motiviert gingen die Jungs um Trainer Georg Kirchmair und Co-Trainer Juffinger Thomas zu Werke. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen und auch Chancen auf beiden Seiten, das 1:0 für Thiersee erzielte Juffinger Michael aus einem Gestocher nach einem Eckball, so ging es in die Pause. Nachdem Wechsel präsentierte sich die Heimmannschaft stärker und der Druck mündete im bis zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich durch Ünal in Minute 78. Doch unsere Männer steckten den Rückschlag weg und Julian Gruber (81.) behielt die Nerven im 1:1 gegen den Torhüter und traf zum 1:2, als Draufgabe gab es dann noch nach Vorarbeit von Georg Gruber das entscheidende 3:1 durch Michael Seethaler in der Nachspielzeit.

Fazit: Ein etwas glücklicher, aber auf Grund der kämpferischen und taktischen Leistung nicht unverdienter Sieg der im von den Verbänden mitkreierten Aufstiegswirrwarr noch hilfreich sein könnte. Kein Absteiger Tiroler Liga - man kann getrost sagen die Wohlfühlliga – und der Regionalligaverzicht von Silz/Mötz und dann jetzt noch die Zulassungsverweigerung an Austria Salzburg mit möglichem Aufsteiger Imst. Das ist nichts mehr für Sportler, die, wenn sie Tabelle lesen, schwarz oder weiß sehen wollen!“

