Drei Neuzugänge in Reutte

Der Schweiger SV Reutte startet am kommenden Samstag, dem 8.8.2020 in die Meisterschaft der Landesliga West und kann das erste Spiel zuhause in Angriff nehmen. Ankick ist um 18 Uhr und der Gegner ist die SPG Prutz/Serfaus. Das obere Drittel der Tabelle wird als Ziel vom sportlichen Leiter des SV Reutte ausgegeben. Man freut sich aber schon sehr auf das kommende Jahr – 100 Jahre SV Reutte wird zu feiern sein.

2021: 100 Jahre SV Reutte

Stefan Waibel, sportlicher Leiter SV Reutte: „Wir sind mit der Vorbereitung auf die Meisterschaft zufrieden. Wir konnten gegen Mannschaften die höheren Klassen spielen mithalten, wie zum Beipsile gegen Telfs und Silz/Mötz). Nun gilt es sich in der Meisterschaft zu beweisen. Neuzugänge hatten wir im wesentlichen zwei: Mit Semir Slomic kommt ein Offensivspieler dazu und mit Emre Sahin ein Torwart aus Kempten vom FC Kottern. Außerdem kehrte Andreas Schütz zum SV Reutte zurück. Von allen drei erhoffen wir uns viel Unterstützung und möchten im oberen Drittel der Liga mitspielen. Weiters hatten wir im November Neuwahlen, es steht uns ein komplett neuer Ausschuss unter Obmann Primar Dr. Gerald Pinzger zur Verfügung. Wir blicken bereits in das nächste Jahr 2021, in dem der Verein sein 100 jähriges Jubiläum feiert!“

