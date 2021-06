Innsbrucker AC schafft im Relegationsrückspiel in Brixen Aufstieg in die Tirol Liga!

Details Samstag, 26. Juni 2021 13:25

Faustdicke Überraschung in der Aufstiegsrelegation der Landesligen. Der SV Brixen hat das erste Spiel in Innsbruck mit 2:0 gewonnen, damit hätte der Innsbrucker AC das Rückspiel in Brixen mit drei Toren Vorsprung gewinnen müssen. Und genau das schafft der Innsbrucker AC auch. In einer dominant geführten Partie und einem furiosen Finish holt sich der IAC mit einem 5:2 Erfolg das Ticket für die Tirol Liga in der kommenden Saison 2021/22! Der vierte Aufsteiger in den 2. Klassen ist Uderns – die Entscheidung fällt nach torlosen neunzig Minuten im Elferschießen gegen den FC Riederbau Schwoich II mit 6:5. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol gratuliert den Aufsteigern!

Nach einer halbe Stunde 2:0 für den IAC - drei Treffer durch Christoph Eller

Lukas Hagleitner und Christoph Eller treffen in Minute zwölf und dreißig. Starke Vorstellung der Gäste und damit ist der Rückstand aus dem Hinspiel sehr schnell aufgeholt. Das Tor Richtung Tirol Liga wird noch vor der Pause weit aufgemacht – 3:0 durch einen weiteren Treffer von Christoph Eller. In Minute 51 kommt Brixen auf 1:3 durch Marco Troger heran und in der 73. Minute steht auf einmal wieder Brixen in der Tirol Liga. 2:3 durch Philipp Schmidt. Dramatik pur – aber Marcel Fiechtner bringt den IAC mit dem 4:2 in der 77. Minute wieder nach oben. In der 95. Minute macht der überragende Christoph Eller alles klar – 5:2 für den IAC.

So sah der IAC das Relegationsrückspiel!

Nach der unglücklichen Hinspielniederlage (0:2) hatte man gestern noch einmal die Chance die Partie gegen den SV Brixen zu drehen und den Aufstieg in die Tiroler Liga zu fixieren. Von Anfang an zündeten unsere Jungs ein wahrliches Feuerwerk auf den gegnerischen Kasten und spielten eine enorm starke erste Halbzeit, in der man auch durch Lukas Hagleitner früh in Führung ging und Christoph Eller noch zwei drauflegte, sodass man somit verdient mit 3:0 den Gang in die Kabine antreten konnte. Eine wichtige Parade von Daniele Sterba ließ hinten auch die Null stehen. Man war also zur Halbzeit insgesamt in Front (3:2). Doch in der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren zu zwei Treffern und man war plötzlich nach 73 Minuten doch wieder hinten. Das Wechselbad der Gefühle war jedoch noch nicht beendet. Vier Minuten später drückte Marcel Fiechtner einen Flachschuss genau in die Ecke und mit dem Zwischenstand von 4:2 war man wieder vorne. Die Hausherren probierten erneut den Treffer zu erzielen, doch jetzt hielt man den Kasten sauber. In der 95. Minute machte Eller seinen Hattrick noch perfekt, danach war Schluss! We are Tiroler Liga!

(Kommentar IAC Quelle: IAC, instagram)