Duell auf Augenhöhe zwischen Reutte und Prutz/Serfaus

Über 200 Zuschauer und Fans waren in der ersten Runde der Landesliga West live dabei, als die SPG Prutz/Serfaus beim SV Reutte antrat. In einer sehr spannenden Partie konnte zwar Reutte mit 3:1 in Führung gehen, aber die Gäste versuchten bis zum Schluss die Hausherren voll zu fordern. Der Anschlusstreffer zum 2:3 fiel aber erst in Minute 86, Reutte holt zum Auftakt drei Punkte.

Doppeltausch von Reutte spielentscheidend

Zu Beginn neutralisierten sich die Mannschaften im Mittelfeld und es wurde Reutte klar, dass ein sehr starker Gegner auf dem Platz stand. Es dauerte 35 Minuten, dann Eckball für Reutte, Kopfball von Burak Demirel und 1:0 für Reutte. Nach 41 Minuten Kopfballtor durch Prutz/Serfaus – Fabian Krismer gleicht aus. Aber wir können noch einmal nachlegen. In der 45. Minute Freistoß durch Reutte und das 2:1 durch Dominik Scheucher. So geht es in die Pause.

Im zweiten Spielabschnitt offensives Spiel von beiden Mannschaften. In Minute 65 links Durchbruch und Flanke zur Mitte, Olcay Kocak verwertet zum 3:1 für Reutte. Es folgen weitere gefährliche Angriffe für Reutte, aber in der 86. Minute wird es noch einmal eng. Nach einem Abpraller Traum Tor für Prutz/Serfaus von Florian Kneringer nur mehr 3:2 für Reutte – der Ball landet im Kreuzeck. Letztendlich bleibt es beim unter dem Strich verdienten 3:2 für Reutte.

Stefan Waibel, sportlicher Leiter SV Reutte zum Spiel: „Spielentscheidend war der Doppeltausch durch unseren Trainer in der 60. Minute!“

Bester Spieler SV Reutte: Dominik Scheucher (li. MF)

