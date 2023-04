Thaur rettet in den letzten Minuten einen Punkt in Zirl

Details Freitag, 07. April 2023 15:16

Auftakt zur 16. Runde der Landesliga West am Gründonnerstag. Der FC Zirl sah bis zur 88. Minute gegen den SV Thaur als sicherer Sieger aus – Zirl führte 3:1. Im Finish dann aber zwei Treffer von Thaur und am Ende ein 3:3. Am Karfreitag, dem 7.4.2023, ist die Nummer zwei Langenfeld ab 19 Uhr zu Hause gegen Haiming im Einsatz. Zirl spielt bereits am Ostermontag wieder – um 17 Uhr steht die Nachtragspartie in Umhausen am Programm. Um 17 Uhr wird auch zeitgleich das Spiel zwischen Zams und Absam nachgetragen.

Obmann von Zirl: „Wir werden für unsere Gegner ungemütliche Kontrahenten sein!“

Mag. Phil. Gerhard Gstettner, Obmann FC Zirl: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, wobei durch einen Abwehrfehler gleich in der vierten Minute das 0:1 fiel – Torschütze für Thaur war Armin Unterberger. Ein schöner Pass aus dem Mittelfeld und unser Turbo Raphael Wendl ließ dem Gegenspieler und dem Tormann in der 40. Minute keine Chance – das 1:1. So ging es in die Pause, aber wir wussten auch nach dem 0:1, dass wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen!“

In der zweiten Halbzeit dominierte der FC Zirl das Spiel bis zur 80 Minute. Erkut Öcal verwandelte einen verteidigten Ball volley aus zwanzig Metern in der 50. Minute ins gegnerische Tor – 2:1 für Zirl. Leider verletzte sich der Torwart von Thaur, ohne Fremdverschulden schwer. Er musste mit der Rettung und Verdacht auf eine Knieverletzung in die Klinik gebracht werden. Ich wünsche dem Torwart und Co-Trainer von Thaur alles Gute und schnelle Genesung. Wir gingen in der 68. Minute durch Marcel Maier mit 3:1 in Führung, aber in der 88. Minute das 2:3 von Thaur durch Patrick Braun. In der Nachspielzeit konnte Thaur durch Florian Hofbauer noch auf 3:3 ausgleichen.

Die ersten vier Punkte gegen den Tabellenersten und den vierten aus der Landesliga West motivieren uns extrem. Auch wenn wir zwei Punkte in den letzten zehn Minuten liegen lassen haben, werden wir in der Rückrunde für alle Gegner ungemütliche Kontrahenten sein!“

