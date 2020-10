Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Expertentipp Runde 17

Und schon steht die 17. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Die Vorschauanalysen kommen in dieser Woche vom Trainer der WSG Swarovski Tirol Amateure, Martin Rinker, und vom ligaportal.at Tirol Liga-Experten Alois Neumayr.

Fr, 30.10.2020, 19:30 Uhr

"Martin Rinker: 2:1 Wörgl mit guten Vorstellungen in Meisterschaft und ÖFB Cup - auch gute Leistung in Kitzbühel trotz Niederlage! Reichenau mit schwieriger Vorbereitung auf das Herbstfinale! Knapper Sieg Wörgl! Alois Neumayr: 2:2 Wörgl der klare Favorit, in meinen Augen wird es aber dann doch eine ausgeglichene Partie, die in einen Remis enden könnte."