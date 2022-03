Regionalliga Tirol - Herbst 2021/2022: Expertentipp Runde 20

Und schon steht die 20. Runde in der Regionalliga Tirol - Herbst vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp. Durch den kommenden Spieltag tippt sich unser Ligaportal Liga-Experte Alois Neumayr. Hier seine Voraussagen bzw. Eingebungen:

"Fügen und Wattens gehen mit breiter Brust ins nächste Spiel, nachdem man die Favoriten in der ersten Runde 2022 besiegen konnte. Ein Spiel auf Augenhöhe, in dem eventuell Wattens überraschen kann."

So, 20.03.2022, 10:30 Uhr

So, 20.03.2022, 14:00 Uhr

"Hall nach der Schlappe gegen Wörgl in Not, so auch Kitzbühel! Kitzbühel braucht die Punkte für die eventuelle Play-Off Qualifikation."