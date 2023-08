Regionalliga Tirol 2023/2024: Expertentipp Runde 3

Details Donnerstag, 10. August 2023 02:00

Und schon steht die 3. Runde in der Regionalliga Tirol vor der Tür. Es warten spannende Duelle auf die Fans. Dementsprechend schwer erscheint es auch, diesbezüglich die Resultate schon im Voraus zu prognostizieren. Wie aus der Vergangenheit bekannt, gibt es auch heuer wieder zu jeder Runde einen Expertentipp.

Michael Stolzlechner, der Co-Trainer des SK St. Johann, hat die kommende Runde analysiert und er meint zum Derby zwischen dem SK St. Johann und dem FC Eurotours Kitzbühel:

"Das letzte Derby St. Johann vs. Kitzbühel gab es bekanntlich am 1.Mai 2012 und ist somit schon über 11 Jahre her und die ganze Region brennt schon förmlich auf dieses Wiedersehen. Es wird bestimmt ein/zwei knifflige Situationen im Spiel geben, die dann die Emotionen hochkochen lassen werden, hier gilt es kühlen Kopf zu bewahren. Bekanntlich haben ja Spieler wie Trainer die Vereine gewechselt das noch zusätzliche Würze in das ganze bringt. Mich persönlich würde es freuen wenn unsere „Seini Honsa Jungs“ von zahlreichen Fans aus St. Johann und Umgebung während dem Spiel tatkräftig angefeuert werden und vielleicht genau sie es dann sind, die dem Team geholfen haben, die drei Punkt in St. Johann zu behalten!"

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei