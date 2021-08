Haller Löwen beenden sieglose Serie – in Kufstein!

Details Sonntag, 08. August 2021 14:43

Große Überraschungen in der dritten Runde der Regionalliga Tirol. Der SV Hall beendet gerade in einem Spiel - in das man doch als Außenseiter gegangen ist - die sieglose Zeit. Der FC Kufstein wird auswärts mit 3:1 besiegt und das ist wohl auch gleichzeitig ein Fehlstart von Kufstein in die Saison – nur zwei Punkte aus drei Spielen. Aber auch in Schwaz läuft es nicht nach Wunsch – 0:2 bei den Tirol Amateuren. Reichenau kann am Sonntag ab 17 Uhr mit einem Remis in Telfs die Tabellenführung von Imst (3:2 gegen den SV Innsbruck) an sich reißen.

Haller Löwen kontern giftig!

Kufstein geht sehr entschlossen ins Spiel, man will die Partie an sich reißen und keinen Zweifel aufkommen lassen, wer hier die drei Punkte holt. Die Haller Löwen verbeißen sich aber auch in ihr Konzept und ihre Aufgaben und kämpfen sich mit großem Engagement in das Spiel. Kufstein gefährlich über die Seite, die Haller Löwen stehen aber sehr kompakt, lassen wenig zu. In der 26. Minute – doch überraschend – die 1:0 Führung für die Gäste. Ein guter Pass auf Yigit Baydar und der Goleador trifft zur 1:0 Pausenführung für Hall.

Kufstein drückt in Hälfte zwei auf das 1:1 – aber Hall ist über einen Entlastungsangriff erfolgreich – abermals schlägt Yigit Baydar zu. Nun die Haller Löwen mit einer doch sehr klaren Defensivtaktik – und es wird in den letzten Minuten wieder eng. In der 86. Minute das 1:2 durch Dominik Stroh-Engel – die Partie wieder heiß. Aber Hall macht den Sack zu – 3:1 in der Nachspielzeit durch Yuta Sakamaki – eine ganz tolle Einzelaktion.

Beste Spieler SV Hall: Yigit Baydar (ST), Yuta Sakamaki (ST)

Josef Geisler, Trainer SV Hall: „Endlich – die lange Serie der sieglosen Spiele ist vorbei. Wir haben uns gut in die Partie gekämpft und defensiv haben wir wenig zugelassen. In Hälfte zwei sind wir schon mehr unter Druck gekommen, aber wir konnten auch zwei sehr gute Konter fahren und erfolgreich abschließen!“

