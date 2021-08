WSG Tirol Amateure fixieren Dreier in Schwaz im Finish

Details Sonntag, 08. August 2021 20:58

Dritte Runde der Regionalliga Tirol und abermals faustdicke Überraschungen. Telfs mausert sich zum Sensationsteam – auch im Spitzenspiel gegen Reichenau holt man mit einem 3:1 drei Punkte – weiße Weste und Tabellenplatz eins. Der SC Eglo Schwaz muss einen neuerlichen Dämpfer hinnehmen – eine 0:2 Niederlage bei den WSG Tirol Amateuren. Damit fehlen bereits sechs Punkte auf den Tabellenführer. Auch Kufstein geht es nicht besser – 1:3 Heimniederlage gegen die Haller Löwen.

Denis Tomic - mit toller Einzelaktion - bringt die WSG in Führung

In der ersten Hälfte sehen 250 Zuschauer eine sehr ausgeglichene Partie. Torszenen sind allerdings Mangelware, beide Teams lassen doch ein wenig den Zug nach vorne vermissen. Schwaz ist nicht gut in die Meisterschaft gestartet und steht doch schon etwas unter Druck. Glück in der 20. Minute für Schwaz – ein Ball der Tirol Amateure geht nur an die Stange. Das ist eigentlich der größte Aufreger in Hälfte eins, das 0:0 zur Pause entspricht aber durchaus dem Spielverlauf in den ersten 45 Minuten.

In Hälfte zwei legen beide Mannschaften offensiv zu und gehen mehr Risiko ein. Lattentreffer von Schwaz in der 55. Minute, im Gegenzug ein Sitzer für die WSG, der nicht genützt wird. Es hätte schon 1:1 stehen können. Die Partie steuert schon einer Nullnummer entgegen, da gelingt WSG Tirol nach einem Standard in der 75. Minute die Führung – Torschütze ist Denis Tomic mit einer sehenswerten Einzelaktion. Schwaz hält voll dagegegn und hat mit dem zweiten Stangenschuss abermals Pech. Das Spielglück kippt – die WSG macht den Sack zu. Nach einer tollen Kombination gelingt Stefan Skrbo in der 80. Minute das entscheidende 2:0. Die Tirol Amateure holen sich überraschend drei Punkte gegen den SC Schwaz, die aktuell nicht aus dem Tal finden kann.

Beste Spieler WSG Tirol Amateure: Kevin Nitzlnader, Cem Üstündag

Martin Rinker, Trainer WSG Tirol Amateure: „Ein Spiel auf Augenhöhe mit einer eher verhaltenen ersten Hälfte. Im Finish gelingen uns die beiden Treffer, der Spielverlauf hätte aber auch anders aussehen können.“

